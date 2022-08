Chaque jour, nous reviendrons sur les informations importantes dans les coulisses des clubs de D1A et D1B. Aujourd'hui, voici des nouvelles du FC Bruges, de l'Antwerp et d'Anderlecht.

Un milieu de terrain polyvalent formé à l'Ajax pour le FC Bruges

Le FC Bruges aurait un accord avec le Hertha Berlin pour le transfert de Jurgen Ekkelenkamp, si l'on en croit différents médias. Formé à l'académie de l'Ajax, il avait été vendu l'été dernier pour 3 millions d'euros dans le club de la capitale allemande. Le Club n'était pas le seul à être intéressé par les services du milieu de terrain. L'Antwerp d'un certain Marc Overmars a également manifesté son intérêt. Lorsque le Great Old a pris langue avec les Allemands, ces derniers ne voulaient pas laisser partir le joueur.

Un montant de 4,5 millions serait suffisant pour embrigader Ekkelenkamp, un milieu techniquement doué qui peut occuper sur les postes 6, 8 et 10. Dans le passé, il a même parfois joué sur un flanc. Le joueur de 22 ans était autrefois considéré comme un grand talent à l'Ajax, mais il n'a jamais su y percer. A Bruges, il voudra relancer sa carrière.

Il passera ses tests médicaux ce week-end et signera ensuite un contrat jusqu'en 2026. Ce transfert s'inscrit clairement dans la politique d'un Club Brugeois qui souhaite réinvestir les nombreux millions reçus des transferts sortants de l'été afin de renforcer son noyau.

Les ambitions européennes de Butez

Ce soir, l'Antwerp affronte les Norvégiens de Lillestrøm dans le cadre du troisième tour préliminaire de la Conference League. Le gardien Jean Butez est jusqu'à présent invaincu en 4 matchs disputés cette saison. Mais il "préférerait être champion avec un nombre record de buts marqués que le gardien de la compétition qui doit se retourner le moins souvent, mais qui ne gagne aucun titre." Cela en dit cependant long sur la stabilité de l'Antwerp pour la nouvelle saison.

Jean Butez veut s'inspirer de l'exemple de Feyenoord en Conference League. © iStock

Selon Butez, le transfert récent de Toby Alderweireld y est pour beaucoup. L'expérimenté défenseur central apporterait du calme et de la sérénité et permet à toute l'équipe d'évoluer à un niveau supérieur. Butez ajoute aussi que ces bonnes performances défensives sont le mérite de toute une équipe.

Butez se montre ambitieux pour l'Antwerp cette saison et ce tant sur la scène nationale que continentale. Le dernier rempart français veut lutter sur tous les fronts. "Si Feyenoord peut atteindre la finale, pourquoi pas l'Antwerp ? Après tout, nous avons une équipe solide. Ce serait un rêve de gagner un trophée avec cette équipe", affirme un Butez qui n'a jamais remporté de trophée collectif dans sa carrière. Forcément, il aimerait bien que cela change cette saison.

Sergio Gomez vers Manchester City en passant par la case Girone ?

Pour Anderlecht, la campagne européenne commence ce soir. Les Mauve et Blanc se sont envolés en Estonie sans leur piston gauche Sergio Gomez. Selon son entraîneur Felice Mazzu, cette absence n'aurait rien à voir avec les rumeurs de transfert qui entourent l'Espagnol. Il se remet toujours d'une pubalgie et n'a repris les entraînements en groupe que la semaine dernière. "Il n'a pas encore eu assez de compétition dans les jambes. Il reviendra petit à petit, peut-être même en prenant part à quelques matches avec les U23".

Comme nous l'écrivions hier, ainsi que d'autres médias, Sergio Gomez suscite intérêt de Manchester City. Le jeune joueur formé à la Masia du FC Barcelone est évidemment séduit par la vision que Pep Guardiola a de lui. En cas de transfert, il serait probablement prêté dans la foulée à un autre club du groupe City. Probalement pas Lommel comme vous l'aurez compris, mais par exemple Girona, qui évolue en Liga. Il pourrait y poursuivre son développement avant de rejoindre plus tard le noyau de Manchester City.

Felice Mazzu et son président Wouter Vandenhautte ont sans doute abordé le cas de Sergio Gomez pendant leur discussion. © iStock

Mais Mazzu ne se préoccupe pas de tous ces bruits de couloirs et sa tête est entièrement concentrée sur la prochaine mission de son équipe: éliminer Paide, dont nous vous avons dressé le portrait dans cet article en lien. "Qu'il y a des spéculations sur un transfert ? Je ne suis pas inquiet. Sergio est un bon joueur, mais j'essaie de m'impliquer avec l'ensemble du groupe. Vendre Sergio pourrait nous permettre d'avoir plus de budget pour d'autres transferts ? Je n'aime pas parler de budget. Tous les joueurs d'Anderlecht sont de bons joueurs. Et je voudrais les garder tous", a conclu Mazzu.

