Une saison et puis s'en va pour Stanley Nsoki. Le défenseur français de 23 ans, qui était sous contrat jusqu'en 2025 avec le Club de Bruges, a quitté les Gazelles pour la Bundesliga, où il a paraphé un contrat de cinq saisons avec Hoffenheim. Selon les médias, la somme du transfert oscillerait autour des 12 millions d'euros.

"Stanley Nsoki va apporter tout ce dont nous avons besoin en défense. Il est rapide, doté d'un très bon pied gauche, peut encore se développer mais a déjà emmagasiné beaucoup d'expérience", a déclaré le directeur du football du club allemand, Alexander Rosen.

Formé au Paris Saint-Germain, où il a joué 16 matches avant de rejoindre l'OGC Nice à l'été 2019, Nsoki aura disputé 42 rencontres avec les Brugeois, dont 6 en Ligue des Champions. Acheté 6,5 millions d'euros il y a un an, Nsoki devrait donc permettre au Club de faire une plus-value financière, et ce malgré la cession de 20% de la somme du transfert à l'OGCN.

Titulaire contre Genk et Eupen en ce début de saison, il n'a pas été exempt de reproches sur le très rapide but d'ouverture des Pandas signé Gary Magnée. Nsoki a d'ailleurs été remplacé peu après l'heure de jeu.

"Stanley Nsoki va apporter tout ce dont nous avons besoin en défense. Il est rapide, doté d'un très bon pied gauche, peut encore se développer mais a déjà emmagasiné beaucoup d'expérience", a déclaré le directeur du football du club allemand, Alexander Rosen. Formé au Paris Saint-Germain, où il a joué 16 matches avant de rejoindre l'OGC Nice à l'été 2019, Nsoki aura disputé 42 rencontres avec les Brugeois, dont 6 en Ligue des Champions. Acheté 6,5 millions d'euros il y a un an, Nsoki devrait donc permettre au Club de faire une plus-value financière, et ce malgré la cession de 20% de la somme du transfert à l'OGCN. Titulaire contre Genk et Eupen en ce début de saison, il n'a pas été exempt de reproches sur le très rapide but d'ouverture des Pandas signé Gary Magnée. Nsoki a d'ailleurs été remplacé peu après l'heure de jeu.