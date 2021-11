Celui qui fit les beaux jours de l'Excelsior Mouscron pourrait quitter l'école des jeunes de La Gantoise pour filer au Maroc. Le T3 de Willy devrait être une autre ancienne connaissance de la Pro League.

Marc Wilmots a retrouvé un nouveau défi la semaine passée au Raja Casablanca. L'entraîneur brabançon devrait toucher environ 40.000 euros par mois dans son nouveau club et a déjà négocié les salaires de ses éventuels adjoints. D'après la presse marocaine, ces derniers devraient toucher un peu moins de 30.000 euros par mois. Mais leurs noms n'ont pas encore été dévoilés.

Selon le Soir, le T2 de l'ancien sélectionneur des Diables rouges devrait être Luigi Pieroni. Celui-ci avait pourtant accepté, pas plus tard qu'au mois de juin dernier, de devenir coach des U16 de La Gantoise à la demande d'Emilio Ferrera qui avait quitté son poste de T1 à Seraing, où Pieroni était adjoint, pour devenir responsable de la formation des Buffalos. Le Liégeois était sous contrat pour deux ans et un dédommagement devra sans doute être payé à des Gantois qui voient semaine après semaine des membres de leur encadrement s'en aller.

Agé de 41 ans, Luigi Pieroni avait arrêté sa carrière en 2013 après une dernière pige à Arles-Avignon en 2013. Avant cela, il a porté, en D1 belge, les maillots de Mouscron, d'Anderlecht, de La Gantoise et du Standard. Pieroni a aussi connu quatre autres expériences en France du côté d'Auxerre, du FC Nantes, de Lens et de Valenciennes.

En Pro League, il aura disputé 69 rencontres pour 35 buts marqués. Il a aussi porté le maillot des Diables rouges à 25 reprises pour seulement 2 buts marqués.

Depuis la fin de sa carrière de joueur, Pieroni a été entraîneur des jeunes au Standard avant d'être l'un des adjoints de l'équipe première entre 2017 et 2019. Il a ensuite été l'adjoint d'Emilio Ferrera à Seraing.

BELOUFA DE L'ANTWERP COMME T3

Le T3 devrait être une autre connaissance du championnat belge puisqu'il s'agirait de Samir Beloufa. Le Français qui fut international algérien a évolué au Germinal Beerschot pendant deux saisons avant de revenir à Mouscron après une pige d'un an à Bastia. Après deux années dans le Hainaut, Beloufa a mis le cap sur Westerlo, là aussi pour deux saison. Il a terminé sa carrière en 2010 à l'Olympic Charleroi. Depuis lors, il faisait partie du staff de l'Antwerp.

