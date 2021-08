Les deux équipes où a évolué le joueur tragiquement décédé à 37 ans s'affrontent ce dimanche dans le cadre de la 6e journée de championnat.

Les joueurs d'Ostende et Zulte Waregem, qui s'affrontent dimanche dans le cadre de la 6e journée de Jupiler Pro League, porteront tous sur le maillot le nom de Franck Berrier, ancien joueur des deux clubs et décédé le 13 août suite à un arrêt cardiaque lors d'une séance de sport à 37 ans. Les deux clubs l'ont communiqué vendredi.

💫𝗩𝗢𝗢𝗥 𝗙𝗥𝗔𝗡𝗖𝗞💫



Samen met @kvoostende eren we zondag Franck Berrier. Beide clubs zullen met de naam Berrier op de rug spelen en veilen de shirts voor het goede doel.



ℹ️ Meer info sur

Après la rencontre, les maillots seront signés par les joueurs et pourront ensuite être acquis aux enchères par les supporters. Ostende offrira une partie de l'argent récolté au service cardiologie des hôpitaux AZ Sint-Jan, Campus Henri Serruys et AZ Damiaan.

De spelers van zowel KVO als Zulte Waregem zullen zondag met de naam van Franck Berrier op de shirts spelen.



Na de wedstrijd worden de shirts geveild tvv de diensten cardiologie van de ziekenhuizen in Oostende en Waregem.



💚❤️💛 #KVOZWA #RIPFranck



💚❤️💛 #KVOZWA #RIPFranck

L'Essevee distribuera l'autre partie aux formations aux premiers secours pour les supporters, les bénévoles, les joueurs et le staff des écoles de jeunes mais aussi à l'asbl 'Hartekinderen'.

Franck Berrier est décédé le 13 août suite à un arrêt cardiaque lors d'une séance de sport. Le milieu de terrain offensif français était âgé de 37 ans. Il avait mis un terme à sa carrière en janvier 2019. Il avait porté les couleurs de Zulte Waregem à deux reprises entre 2008 et 2010 puis entre 2012 et 2013. Il a ensuite joué pour Ostende entre 2013 et 2018. Il a également été entraîneur adjoint d'Adnan Custovic chez les Côtiers lors de la saison 2019-2020.

