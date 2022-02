Malgré la défaite subie ce dimanche sur la pelouse du FC Bruges, Charleroi se porte bien sous la direction d'Edward Still. A sept journées de la fin, les Zèbres sont sixièmes à égalité de points avec La Gantoise et peuvent toujours ambitionner les Play-offs 1 puisqu'ils ne sont qu'à cinq points d'Anderlecht. Eleven Sports s'est entretenu avec Adem Zorgane, l'un des joueurs clés cette saison du côté du stade du pays de Charleroi.

Etes-vous satisfait du niveau de Charleroi en ce moment ?

ADEM ZORGANE : "Nous jouons à un bon niveau. Ces dernières semaines, nous avons bien progressé et j'aime ça. Je constate également une grande évolution depuis le début de la saison. Nous avons désormais beaucoup plus de maturité dans notre jeu puisque nous sommes désormais capables de contrôler un match. Nous avions plus de difficultés avec cela avant, mais maintenant nous pouvons gagner chaque match 1-0 et nous pouvons contrôler ce type de scénario."

Quel coéquipier t'impressionne le plus ?

ZORGANE : "Anass Zaroury". Il y a beaucoup de joueurs qui étaient déjà bons, mais Zaroury est techniquement le plus fort. Et j'aime ces joueurs, qui peuvent dribbler, sont flexibles. Zaroury a tout ça."

Comment vous sentez-vous au sein du groupe ?

ZORGANE :"Je ne suis ici que depuis sept mois, mais je me sens parfaitement à l'aise. J'ai l'impression d'être là depuis cinq ans. Tous les joueurs, même l'encadrement et le personnel du Sporting Charleroi, m'apprécient. Je m'entends bien avec tout le monde ici'.

Quel est l'objectif de Charleroi d'ici la fin de la phase classique ?

ZORGANE :" Nous voulons gagner tous les matchs restants. Et ensuite se qualifier pour les play-offs 1 ? Nous voulons être l'une des quatre premières équipes. Nnous savons que cela sera difficile, mais nous avons les qualités et nous croyons en nos capacités. Nous avons aussi de très bons joueurs, donc je pense que nous pouvons gagner contre n'importe quelle équipe en Belgique".

