Vincent Kompany, sous contrat avec Anderlecht pour y jouer jusqu'en 2022, a refusé une offre de Manchester City qui lui proposait le poste d'adjoint de l'entraîneur Pep Guardiola.

Formé à Anderlecht, "Vince the Prince" a passé dix années de sa carrière à City avant de revenir au club bruxellois en juillet 2019.

Alors qu'il n'a jamais caché son ambition de devenir un jour entraîneur principal de City (avec lequel il a remporté quatre titres de champion d'Angleterre), le Bruxellois (34 ans) a toutefois décidé de poursuivre son aventure anderlechtoise au-delà de 2022, a-t-il indiqué dans un communiqué.

Selon le journal La Dernière Heure/Les Sports, Kompany a aussi décidé d'investir dans son club formateur actuellement en difficultés financières.

Jeudi, le club le plus titré de Belgique avait annoncé un nouvel organigramme, le président Marc Coucke cédant sa place à Wouter Vandenhaute. Quant à Kompany, il portera une triple casquette de joueur, directeur sportif et actionnaire.

Anderlecht n'a terminé que 8e du dernier championnat, son pire classement de l'après-guerre.

A City, Pep Guardiola est à la recherche d'un nouveau bras droit depuis le départ de Mikel Arteta pour Arsenal.

Formé à Anderlecht, "Vince the Prince" a passé dix années de sa carrière à City avant de revenir au club bruxellois en juillet 2019.Alors qu'il n'a jamais caché son ambition de devenir un jour entraîneur principal de City (avec lequel il a remporté quatre titres de champion d'Angleterre), le Bruxellois (34 ans) a toutefois décidé de poursuivre son aventure anderlechtoise au-delà de 2022, a-t-il indiqué dans un communiqué.Selon le journal La Dernière Heure/Les Sports, Kompany a aussi décidé d'investir dans son club formateur actuellement en difficultés financières.Jeudi, le club le plus titré de Belgique avait annoncé un nouvel organigramme, le président Marc Coucke cédant sa place à Wouter Vandenhaute. Quant à Kompany, il portera une triple casquette de joueur, directeur sportif et actionnaire.Anderlecht n'a terminé que 8e du dernier championnat, son pire classement de l'après-guerre.A City, Pep Guardiola est à la recherche d'un nouveau bras droit depuis le départ de Mikel Arteta pour Arsenal.