S'il a pu terminer le match, l'arrière droit français pourrait cependant louper le duel contre la Hongrie car le règlement de l'UEFA incite à l'extrême prudence en cas de blessure à la tête.

Le footballeur français Benjamin Pavard a révélé avoir été inconscient pendant "10 à 15 secondes" lors du match contre l'Allemagne, mardi. Il est tombé après avoir été heurté par le joueur allemand Robin Gosens.

"C'était un choc", a déclaré Pavard. "Je me suis complètement effondré pendant un moment. Heureusement, j'ai rapidement repris mes esprits et après ça allait mieux. C'est pourquoi j'ai pu continuer à jouer." On ne sait en revanche toujours pas s'il sera autorisé à jouer lors du prochain match contre la Hongrie.

En raison du règlement de l'UEFA, le personnel médical de chaque équipe est tenu de faire preuve d'une extrême prudence en cas de blessure à la tête. La France a remporté le match contre l'Allemagne à Munich sur le score de 1-0.

