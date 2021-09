Lukaku et Vertonghen suspendus quittent le groupe des Diables, tout comme Meunier, toujours blessés. Ils sont remplacés par Yari Verschaeren et Charles De Ketelaere qui arrivent du noyau espoir.

Romelu Lukaku, Jan Vertonghen et Thomas Meunier ont quitté le groupe des Diables Rouges et sont rentrés dans leurs clubs respectifs, a annoncé lundi l'Union belge de football, au lendemain de la victoire contre la République tchèque en qualifications pour le Mondial 2022.

Vertonghen et Lukaku, tous les deux avertis dimanche, sont suspendus et rentreront respectivement à Benfica et Chelsea. Thomas Meunier, pour sa part, n'est pas suffisamment rétabli et retourne à Dortmund. Yari Verschaeren, Charles De Ketelaere ont comme prévu rejoint les Diables Rouges après le match des Espoirs de vendredi en Turquie. Hugo Siquet s'est lui entraîné avec les Diables lundi à Tubize, "en récompense pour son travail avec les U21", a précisé la fédération. Le Standardman n'accompagnera cependant pas la sélection à Kazan, où la Belgique affrontera la Biélorussie mercredi dans son dernier match du triptyque de septembre.

