La Belgique s'est largement imposée 3-0 contre la Tchéquie pour la 5e journée des qualifications pour le Mondial 2022 dimanche au stade Roi Baudouin Bruxelles. Les buts belges ont été inscrits par Romelu Lukaku (8e), qui fêtait sa 100e cap, Eden Hazard (41e) et Alexis Saelemaekers (65e). Au classement, la Belgique reste en tête du groupe E avec 13 points, soit 6 de plus que la Tchéquie, 2e, et se rapproche d'une qualification pour le Qatar.

Devant 21.416 spectateurs pour le retour du public au stade Roi Baudouin, la Belgique démarrait la rencontre sur les chapeaux de roues. Dès les premières secondes, Lukaku était à deux doigts d'intercepter une passe en retrait vers Vaclik mais blessait le portier tchèque dans l'action (1re).

Ce n'était que partie remise pour le buteur des Diables Rouges qui ouvrait le score sept minutes plus tard. Bien lancé en profondeur par Vanaken, Lukaku fixait Vaclik pour son 67e but en équipe nationale et le stade Roi Baudouin exultait comme un seul homme (8e).

Les troupes de Roberto Martinez dominaient les débats mais ni Yannick Carrasco, sur une frappe trop croisée (11e), ni Romelu Lukaku, à la réception d'un centre d'Eden Hazard (23e), ou encore Youri Tielemans, sur un tir trop enlevé (30e) ne trouvaient le cadre.

La Belgique faisait mal à la défense tchèque par les nombreux appels en profondeur de Lukaku et Carrasco. Sur une action similaire au but d'ouverture, Hazard mettait Lukaku sur orbite mais l'attaquant belge butait sur Stanek, le remplaçant de Vaclik (31e).

Après s'être occasionnée une frayeur sur une mauvaise passe en retrait de Jan Vertonghen, la Belgique doublait la mise via Eden Hazard. Le capitaine des Diables Rouges était à la conclusion d'une combinaison entre Youri Tielemans et Hans Vanaken (41e). Le joueur du Real Madrid inscrivait son premier but avec la Belgique depuis la victoire 1-4 en Russie le 16 novembre 2019.

La phalange belge débutait la seconde période en mode mineur. Matej Vydra pensait profiter d'une erreur de la défense belge mais l'attaquant tchèque perdait son duel face à Thibaut Courtois (48e). Le portier du Real Madrid devait ensuite se détendre sur une frappe d'Adam Hlozek (63e).

Alors que la Tchéquie commençait à s'installer dans le camp belge, la Belgique alourdissait le score via Alexis Saelemaekers, monté au jeu quelques minutes plus tôt pour Yannick Carrasco. Pour son premier but en équipe nationale, le joueur de l'AC Milan ponctuait une action menée par Eden Hazard et Romelu Lukaku (65e).

Les Diables géraient leur avance en fin de match et Roberto Martinez remplaçait Romelu Lukaku à dix minutes du terme. L'attaquant des Diables Rouges recevait une 'standing ovation' de la part du stade Roi Baudouin pour sa 100e cap.

Au classement du groupe E, la Belgique prend le large avec 13 points, 6 de place que la Tchéquie, 2e. Le pays de Galles, vainqueur 2-3 en Biélorussie plus tôt dimanche, pointe à la 3e place avec 6 points et deux matches de moins. La Biélorussie (3 pts) est 4e tandis que l'Estonie ferme la marche avec 0 point.

La Belgique ponctuera son triptyque de septembre avec un match en Biélorussie mercredi (20h45) qui se jouera à Kazan en Russie. Pour cette rencontre, Roberto Martinez sera privé de Jan Vertonghen et Romelu Lukaku, tous les deux avertis dimanche.

Devant 21.416 spectateurs pour le retour du public au stade Roi Baudouin, la Belgique démarrait la rencontre sur les chapeaux de roues. Dès les premières secondes, Lukaku était à deux doigts d'intercepter une passe en retrait vers Vaclik mais blessait le portier tchèque dans l'action (1re). Ce n'était que partie remise pour le buteur des Diables Rouges qui ouvrait le score sept minutes plus tard. Bien lancé en profondeur par Vanaken, Lukaku fixait Vaclik pour son 67e but en équipe nationale et le stade Roi Baudouin exultait comme un seul homme (8e). Les troupes de Roberto Martinez dominaient les débats mais ni Yannick Carrasco, sur une frappe trop croisée (11e), ni Romelu Lukaku, à la réception d'un centre d'Eden Hazard (23e), ou encore Youri Tielemans, sur un tir trop enlevé (30e) ne trouvaient le cadre. La Belgique faisait mal à la défense tchèque par les nombreux appels en profondeur de Lukaku et Carrasco. Sur une action similaire au but d'ouverture, Hazard mettait Lukaku sur orbite mais l'attaquant belge butait sur Stanek, le remplaçant de Vaclik (31e). Après s'être occasionnée une frayeur sur une mauvaise passe en retrait de Jan Vertonghen, la Belgique doublait la mise via Eden Hazard. Le capitaine des Diables Rouges était à la conclusion d'une combinaison entre Youri Tielemans et Hans Vanaken (41e). Le joueur du Real Madrid inscrivait son premier but avec la Belgique depuis la victoire 1-4 en Russie le 16 novembre 2019. La phalange belge débutait la seconde période en mode mineur. Matej Vydra pensait profiter d'une erreur de la défense belge mais l'attaquant tchèque perdait son duel face à Thibaut Courtois (48e). Le portier du Real Madrid devait ensuite se détendre sur une frappe d'Adam Hlozek (63e). Alors que la Tchéquie commençait à s'installer dans le camp belge, la Belgique alourdissait le score via Alexis Saelemaekers, monté au jeu quelques minutes plus tôt pour Yannick Carrasco. Pour son premier but en équipe nationale, le joueur de l'AC Milan ponctuait une action menée par Eden Hazard et Romelu Lukaku (65e). Les Diables géraient leur avance en fin de match et Roberto Martinez remplaçait Romelu Lukaku à dix minutes du terme. L'attaquant des Diables Rouges recevait une 'standing ovation' de la part du stade Roi Baudouin pour sa 100e cap. Au classement du groupe E, la Belgique prend le large avec 13 points, 6 de place que la Tchéquie, 2e. Le pays de Galles, vainqueur 2-3 en Biélorussie plus tôt dimanche, pointe à la 3e place avec 6 points et deux matches de moins. La Biélorussie (3 pts) est 4e tandis que l'Estonie ferme la marche avec 0 point. La Belgique ponctuera son triptyque de septembre avec un match en Biélorussie mercredi (20h45) qui se jouera à Kazan en Russie. Pour cette rencontre, Roberto Martinez sera privé de Jan Vertonghen et Romelu Lukaku, tous les deux avertis dimanche.