La Belgique a terminé à la 3e place du tableau des médailles de la 18e édition des championnats du monde d'athlétisme en salle qui s'est achevée dimanche à Belgrade. Un bilan aussi inattendu qu'exceptionnel. Alors qu'elle ne comptait que 7 médailles jusque-là dans cette compétition, elle revient de Serbie avec deux médailles d'or : celle de Noor Vidts et celle des Tornados, le relais masculin du 4x400 m. Si la Vilvordoise a enlevé sa première médaille au niveau mondial, les Tornados sont montés sur leur 14e podium à l'arrivée de leur 28e finale dans une compétition internationale majeure. Mais pour la première fois sur la plus haute marche d'un championnat du monde.

Noor Vidts a accompagné son sacre mondial d'un nouveau record de Belgique qu'elle a ravi à Nafi Thiam. Ses 4.929 points améliorent les 4.904 points réalisés par la double championne olympique de l'heptathlon. Ils dataient à peine d'un an et de la victoire de la Namuroise à l'Euro de Torun. La délégation belge la plus nombreuse jamais présente dans des Mondiaux indoor (22 athlètes sélectionnés, 19 participants dont 13 dans des épreuves individuelles) a été présente dans cinq autres finales.

Cinq autres finales

Au saut à la perche, Ben Broeders a justifié la bienveillance de World Athletics qui l'a invité. Le recordman de Belgique a réalisé son meilleur concours de l'année en franchissant 5m75, de quoi partager la 5e place finale. Eliott Crestan a pris la 6e place du 800 m. Le Namurois était arrivé en Serbie avec le 9e chrono de l'année parmi les engagés. Thomas Carmoy a lui aussi parfaitement justifié l'invitation de la fédération internationale. Il a pris la 6e place finale du concours de saut en hauteur et égalé son record personnel (2m28). Les Cheetahs ont également répondu à l'attente malgré les absences sur blessure de Cynthia Bolingo et Paulien Couckuyt. Le record national de Hanne Claes, Naomi Van Den Broeck, Imke Vervaet et Camille Laus (3:30.58) leur a permis d'entrer en finale où elles ont dû se contenter de la 6e et dernière place.

C'est le 14e podium international du relais 4X400m. © iStock

Michael Somers, dernier repêché au temps, a lui fini 13e de celle du 3000 m (7:51.65). Isaac Kimeli avait lui aussi obtenu sa place parmi les quinze finalistes. Blessé aux ischios dans sa série, il a été contraint de déclarer forfait et "se classe" 15e.

Julien Watrin n'est pas entré en finale du 400 m. Il retiendra son nouveau record de Belgique (45.88) qui a constitué le meilleur chrono des séries. Il n'a pu rééditer cette course en demi-finales. Terminant 4e de sa course (46.54), où seuls les trois premiers se qualifiaient, il a fini 7e au classement final. Michael Obasuyi a aisément rejoint les demies du 60 m haies. Il lui a manqué 1/100e de seconde pour espérer être repêché au temps pour la finale. Il se classe 10e tout en signant un nouveau record personnel (7.58). Anne Zagré a franchi un tour dans le 60 m haies, avec un meilleur chrono personnel de l'année (8.04) avant de s'arrêter en demi-finales (8.08). Elle se classe 14e. Si elle n'a pas franchi le cap des séries, à une place près, Camille Laus a réussi son meilleur chrono en carrière sur 400 m (52.51) et termine 13e. Treizième place aussi pour Ismael Debjani dans le 1500 m où il a été piégé par le rythme trop lent de sa série (3:39.47). Aurele Vandeputte n'est pas parvenue à s'extraire du premier tour du 800m (18e en 1:49.59) et Rani Rosius s'est arrêtée en séries du 60 m (28e en 7.33). Devant la Belgique au classement des médailles se trouvent l'Éthiopie, 9 médailles dont 4 or, et les États-Unis, montés sur le podium à 19 reprises, dont trois fois sur la plus haute marche.

Près de 100.000 euros de prime

Tous les lauréats des championnats du monde d'athlétisme en salle qui ont terminé à l'une des six premières places à Belgrade ont été récompensés par des primes en argent. La Belgique avec ses deux médailles et ses quatre autres Top 6 rentre au pays avec un total de 98.000 dollars. Convertis en euros, cela représente 88.500 euros.

Noor Vidts a obtenu 40.000 euros pour l'or au pentathlon. Les Tornados se partageront également 40.000 euros.

