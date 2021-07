La Canadienne reste sur une mauvaise période puisqu'elle a pris la porte dès le premier tour tant à Roland Garros qu'à Wimbledon.

La Canadienne Bianca Andreescu, 21 ans, a annoncé qu'elle ne disputerait pas les Jeux Olympiques de Tokyo (du 23 juillet au 8 août) par peur du coronavirus, a indiqué lundi la 5e joueuse du monde.

"J'ai pris la très difficile décision de ne pas jouer aux JO", a expliqué Bianca Andreescu sur son compte Instagram. "Je rêve de pouvoir représenter le Canada aux Jeux Olympiques depuis que je suis petite fille, mais avec les contraintes auxquelles nous devons faire face avec le pandémie, je sais au plus profond de mon coeur que c'est la meilleure décision pour moi. Je veux continuer à représenter le Canada dans les prochains matches de Fed Cup et aux Jeux Olympiques de Paris en 2024", a expliqué l'ancienne lauréate de l'US Open, en 2019.

La saison est difficile déjà pour Bianca Andreescu qui s'est incliné au premier tour à la fois à Roland Garros et à Wimbledon, pas encore compétitive après une blessure au genou qui l'avait mise sur la touche l'an dernier. Elle avait repris la compétition à l'Open d'Australie en janvier où elle fut éliminée au deuxième tour.

