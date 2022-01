Le Belge fête les huit ans de collaboration avec Hyundai et espère pouvoir enfin gagner le titre mondial derrière lequel il court depuis si longtemps.

"Dans une nouvelle saison avec de nouvelles voitures, nous repartons tous de zéro. Oui, cette année encore, je vais me battre pour le titre, comme d'autres habitués", a déclaré Thierry Neuville à l'aube du début de la nouvelle saison de WRC, confirmant ses ambitions à bord de sa Huyndai.

Thierry Neuville a fait ses débuts dans le championnat du monde des rallyes en 2009. Depuis lors, il a pris le départ d'un rallye à 129 reprises. Le Belge a remporté 15 courses, toutes avec Hyundai, et est monté 50 fois sur le podium.

Son coéquipier chez Hyundai, Ott Tänak, a été au départ d'un rallye 123 fois. Avec 129 courses, Thierry Neuville est le pilote le plus expérimenté de tous les pilotes ayant effectué une saison complète. Mais cela ne veut rien dire selon le principal intéressé. "Dans une nouvelle saison avec de nouvelles voitures, nous repartons tous de zéro", a-t-il déclaré. "Oui, cette année encore, je vais me battre pour le titre, comme d'autres habitués. Et oui, cette année aussi, de nouveaux noms apparaîtront. C'est comme ça. Les pilotes viennent, les pilotes partent. Et en même temps, le sport évolue. Les 129 rallyes que j'ai effectués ne sont pas une garantie de succès. Nous pouvons nous réjouir de ce qui sera, nous l'espérons, une saison passionnante et, selon toute vraisemblance, âprement disputée."

OGIER NE FERA PAS LA SAISON COMPLETE

Outre les nouvelles voitures et quelques nouveaux noms, le fait que son grand rival Sébastien Ogier ne fera plus une saison complète est une nouvelle particulière. "J'ai déjà vu le départ de Hirvonen, Loeb et Latvala. Maintenant, c'est Ogier qui ne pilotera pas une saison complète", a déclaré Neuville. "Le départ d'un pilote n'a jamais vraiment changé grand-chose. Mais bientôt, lui et Loeb seront au départ de Monte-Carlo. Et en fait, j'aime ça. Cela crée une certaine excitation et cela signifie aussi que j'ai beaucoup d'années devant moi. Si un Loeb peut revenir dans notre sport, alors peut-être que je peux aussi. Aujourd'hui, il me reste trois ans de contrat, mais qui sait, peut-être que plus tard j'opterai pour un programme sur mesure."

LA CONTINUITE CHEZ HUYUNDAI

Neuville entame sa huitième année consécutive chez Hyundai. S'il achève ce contrat d'ici à la fin de 2024, il sera resté dix ans avec la même écurie. Mais rester fidèle à une écurie pendant huit ans est également exceptionnel. "Tout d'abord, je dois dire qu'il n'y a que trois équipes", a expliqué Neuville. "Il n'y a donc pas beaucoup de choix. Je suis quelqu'un qui aime privilégier la continuité. Cela ne m'a pas fait de mal jusqu'à présent. Ces dernières années, j'ai toujours été capable de me battre pour le titre mondial, de gagner des rallyes et de me battre pour la victoire dans les autres rallyes. Oui, bien sûr, il y a eu des moments décevants, comme l'année dernière où j'ai dû abandonner deux fois. C'est frustrant et ce sont des choses qui doivent être gérées. Avec Christian Loriaux, j'ai un ingénieur belge avec lequel je peux bien travailler. J'espère qu'il pourra me donner une voiture dans les trois prochaines années avec laquelle je pourrai me battre pour le titre."

CINQ FOIS VICE-CHAMPION DU MONDE

Le titre, Neuville court après depuis 2014. Le Belge a déjà terminé cinq fois vice-champion du monde. En 2020, il a terminé quatrième, en 2021 troisième. "Évidemment, le titre mondial est aussi l'objectif. Mais je ne sais pas si je serai capable de le faire. Nous allons faire tout ce que nous pouvons. Nous savons ce qui nous a manqué l'année dernière, ce qui a provoqué les abandons. Si deux abandons avaient été deux victoires, j'aurais pu me battre plus longtemps pour la victoire l'année dernière et j'aurais peut-être réussi. Je peux seulement dire que l'équipe a travaillé très dur et que je suis prêt. Je sais ce que je dois faire", a conclu Neuville.

"Dans une nouvelle saison avec de nouvelles voitures, nous repartons tous de zéro. Oui, cette année encore, je vais me battre pour le titre, comme d'autres habitués", a déclaré Thierry Neuville à l'aube du début de la nouvelle saison de WRC, confirmant ses ambitions à bord de sa Huyndai. Thierry Neuville a fait ses débuts dans le championnat du monde des rallyes en 2009. Depuis lors, il a pris le départ d'un rallye à 129 reprises. Le Belge a remporté 15 courses, toutes avec Hyundai, et est monté 50 fois sur le podium. Son coéquipier chez Hyundai, Ott Tänak, a été au départ d'un rallye 123 fois. Avec 129 courses, Thierry Neuville est le pilote le plus expérimenté de tous les pilotes ayant effectué une saison complète. Mais cela ne veut rien dire selon le principal intéressé. "Dans une nouvelle saison avec de nouvelles voitures, nous repartons tous de zéro", a-t-il déclaré. "Oui, cette année encore, je vais me battre pour le titre, comme d'autres habitués. Et oui, cette année aussi, de nouveaux noms apparaîtront. C'est comme ça. Les pilotes viennent, les pilotes partent. Et en même temps, le sport évolue. Les 129 rallyes que j'ai effectués ne sont pas une garantie de succès. Nous pouvons nous réjouir de ce qui sera, nous l'espérons, une saison passionnante et, selon toute vraisemblance, âprement disputée." Outre les nouvelles voitures et quelques nouveaux noms, le fait que son grand rival Sébastien Ogier ne fera plus une saison complète est une nouvelle particulière. "J'ai déjà vu le départ de Hirvonen, Loeb et Latvala. Maintenant, c'est Ogier qui ne pilotera pas une saison complète", a déclaré Neuville. "Le départ d'un pilote n'a jamais vraiment changé grand-chose. Mais bientôt, lui et Loeb seront au départ de Monte-Carlo. Et en fait, j'aime ça. Cela crée une certaine excitation et cela signifie aussi que j'ai beaucoup d'années devant moi. Si un Loeb peut revenir dans notre sport, alors peut-être que je peux aussi. Aujourd'hui, il me reste trois ans de contrat, mais qui sait, peut-être que plus tard j'opterai pour un programme sur mesure."LA CONTINUITE CHEZ HUYUNDAI Neuville entame sa huitième année consécutive chez Hyundai. S'il achève ce contrat d'ici à la fin de 2024, il sera resté dix ans avec la même écurie. Mais rester fidèle à une écurie pendant huit ans est également exceptionnel. "Tout d'abord, je dois dire qu'il n'y a que trois équipes", a expliqué Neuville. "Il n'y a donc pas beaucoup de choix. Je suis quelqu'un qui aime privilégier la continuité. Cela ne m'a pas fait de mal jusqu'à présent. Ces dernières années, j'ai toujours été capable de me battre pour le titre mondial, de gagner des rallyes et de me battre pour la victoire dans les autres rallyes. Oui, bien sûr, il y a eu des moments décevants, comme l'année dernière où j'ai dû abandonner deux fois. C'est frustrant et ce sont des choses qui doivent être gérées. Avec Christian Loriaux, j'ai un ingénieur belge avec lequel je peux bien travailler. J'espère qu'il pourra me donner une voiture dans les trois prochaines années avec laquelle je pourrai me battre pour le titre." CINQ FOIS VICE-CHAMPION DU MONDELe titre, Neuville court après depuis 2014. Le Belge a déjà terminé cinq fois vice-champion du monde. En 2020, il a terminé quatrième, en 2021 troisième. "Évidemment, le titre mondial est aussi l'objectif. Mais je ne sais pas si je serai capable de le faire. Nous allons faire tout ce que nous pouvons. Nous savons ce qui nous a manqué l'année dernière, ce qui a provoqué les abandons. Si deux abandons avaient été deux victoires, j'aurais pu me battre plus longtemps pour la victoire l'année dernière et j'aurais peut-être réussi. Je peux seulement dire que l'équipe a travaillé très dur et que je suis prêt. Je sais ce que je dois faire", a conclu Neuville.