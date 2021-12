Hyundai et Andrea Adamo se sont séparés avec effet immédiat. L'Italien occupait son poste depuis six années.

Andrea Adamo n'est plus le directeur (team principal) de l'écurie Hyundai celle de Thierry Neuville, a annoncé le constructeur sud-coréen dans un communiqué mardi. Les deux parties se quittent avec effet immédiat.

L'Italien se retire pour raisons personnelles après six années de collaboration et son travail quotidien sera assumé dans un premier temps par le président du groupe, Scott Noh, dans la perspective de la saison 2022 en WRC qui débute fin janvier (du 20 au 23) avec le Monte Carlo. "Après six ans avec Hyundai Motorsport, nous avons trouvé un accord pour me permettre de quitter mes fonctions de team principal. Il est temps pour moi de tirer un trait sur une période faste de ma carrière, à tous points de vue, remplie de bons souvenirs et de titres", a confié Andrea Adamo dans le communiqué de son ancienne équipe désormais.

Andrea Adamo n'est plus le directeur (team principal) de l'écurie Hyundai celle de Thierry Neuville, a annoncé le constructeur sud-coréen dans un communiqué mardi. Les deux parties se quittent avec effet immédiat. L'Italien se retire pour raisons personnelles après six années de collaboration et son travail quotidien sera assumé dans un premier temps par le président du groupe, Scott Noh, dans la perspective de la saison 2022 en WRC qui débute fin janvier (du 20 au 23) avec le Monte Carlo. "Après six ans avec Hyundai Motorsport, nous avons trouvé un accord pour me permettre de quitter mes fonctions de team principal. Il est temps pour moi de tirer un trait sur une période faste de ma carrière, à tous points de vue, remplie de bons souvenirs et de titres", a confié Andrea Adamo dans le communiqué de son ancienne équipe désormais.