L'attaquant passé par Tottenham évolue actuellement au Mexique, à Monterrey. Il n'exclut pas de revenir en Europe.

Vincent Janssen est ouvert à un transfert vers l'Antwerp. "Il y a eu des contacts avec Mark van Bommel et Marc Overmars", a déclaré Janssen, faisant référence à l'entraîneur et au directeur technique du Great Old. "Espérons que quelque chose en ressortira bientôt."

L'attaquant néerlandais de 27 ans joue au Mexique, à Monterrey, depuis 2019. "Je joue dans un championnat compétitif. Mais il est vrai que je suis ouvert au départ. Nous verrons dans les prochains jours."

Janssen a commencé sa carrière au Almere City FC et a percé à l'AZ, qui l'a vendu à Tottenham Hotspur pour 20 millions d'euros en 2016.

L'attaquant a eu peu de temps de jeu avec le club londonien et a également été loué à Fenerbahçe avant de s'envoler au Mexique. Janssen effectuait son retour au sein l'équipe nationale néerlandaise mardi, après presque cinq ans d'absence. Il était titulaire lors de la victoire 3-2 contre le Pays de Galles en Ligue des Nations.

