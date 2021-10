C'est ce qu'il ressort d'une étude de l'Observatoire du football. Néanmoins, si le club liégeois a formé plus de joueurs, ils sont moins nombreux à évoluer dans l'une des cinq grandes compétitions européennes.

Si le Standard est à la peine en championnat, sa formation se porte bien d'après les conclusions d'une étude de l'Observatoire du football. Le club liégeois serait même la nouvelle référence belge devant le grand rival anderlechtois. Le classement est établi sur base du nombre de joueurs formés évoluant dans un championnat européen. En tête, l'on retrouve l'Ajax Amsterdam. Le club batave a placé à travers le continent 81 joueurs passés par son école. Viennent ensuite le Shakhtar Donetsk avec 75 représentants puis un trio composé du Sporting de Lisbonne, du Dynamo Kiev et du Dinamo Zagreb avec 70 joueurs.

Le Standard pointe seulement à la 21e place de ce classement mais bien devant des cadors européens comme Manchester City (37), Manchester United et Chelsea (35), l'Atlético Madrid (29) ou le Bayern Munich (28). Le constat vaut aussi pour Anderlecht qui talonne les Rouches avec 40 joueurs formés évoluant dans les compétitions européennes.

Mais ce nombre n'est pas forcément révélateur de la qualité de la formation donnée. Si l'on tient compte du nombre de joueurs évoluant dans l'une des cinq grandes compétitions internationales (Angleterre, Allemagne, Espagne, Italie et France), ce sont les Bruxellois qui dominent avec 13 représentants. Genk est même deuxième à ce petit jeu avec 6 joueurs.

Pour convaincre les futures pépites de rejoindre le SL16 Football Campus ou la la Belfius Academy de Neerpede, les formateurs sauront quels chiffres employer.

