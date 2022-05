Absente des terrains pendant de nombreux mois en raison d'une opération aux ligaments du genou, elle figure dans la préselection pour l'Euro.

Kassandra Missipo va poursuivre sa carrière en Suisse, au FC Bâle, où elle s'est engagée pour une saison. La Red Flame de 24 ans était sans club depuis un an et son départ d'Anderlecht. Elle avait été écartée de nombreux mois après avoir été opérée ligaments croisés au genou il y a douze mois.

Missipo, qui figure dans la présélection d'Ivers Serneels pour l'Euro (6-31 juillet), va connaître sa première aventure à l'étranger, elle qui a joué cinq ans à La Gantoise et un an avec Anderlecht. Elle a été championne de Belgique avec le RSCA et a remporté deux Coupes avec Gand.

