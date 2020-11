Son tempérament, son jeu, ses stats, les Diables : l'Anderlechtois Albert Sambi Lokonga s'est confié à Sport/Foot Magazine. Extraits.

Albert Sambi Lokonga à propos...

...de son calme en toutes circonstances: "Et pourquoi je ne serais pas cool? Je suis en bonne santé et je joue au foot, qu'est-ce que je pourrais demander d'autre ? Je fais le truc pour lequel je suis le plus doué, ça ne serait pas logique d'avoir peur dans la chose où je me sens le plus à l'aise... Je n'ai pas beaucoup de stress, ça c'est bien vrai. Je sais que ça peut arriver, je me dis que ça fait partie du jeu et que tout ce qui est aspect financier, c'est plus le problème du club que celui des joueurs. Mon frère dit que j'ai la température à zéro ? Tu vois bien.(Il éclate de rire).On me connaît comme ça. Albert, on peut lui rapporter n'importe quelle situation, il sera toujours calme, sous contrôle.Poloest un peu insouciant aussi, mais si tu le compares à moi, il montre plus ses émotions. Moi, je garde tout pour moi."

...de ses stats : "Ces derniers temps, on a réalisé que j'étais plus fort en 6 qu'en 8. Et c'est vrai que ça me convient. Parce que je peux avoir un plus gros impact. Il y a plus de ballons qui passent par moi. J'ai déjà joué en 10, mais là j'ai un adversaire qui me suit partout et c'est plus difficile d'avoir des ballons. Alors, si on part du principe que je suis fixe au 6, j'aimerais bien arriver à quelque chose comme cinq buts et une dizaine d'assists par saison. C'est peut-être beaucoup, mais on a l'habitude de viser haut... Si je pouvais avoir le même rendement, en chiffres, que Samuel Bastien par exemple, ce serait magnifique. Maintenant, je ne pense pas qu'on doive trop se focaliser sur les chiffres. Je sais que c'est une tendance forte dans le foot moderne, mais moi j'ai toujours été un amoureux du beau jeu et je préfère jouer un match plein sans marquer que mettre un but et ne pas être bien dans mon match."

...de l'équipe nationale: "Jouer pour le Congo, ce serait une grande fierté pour mes parents, pour toute ma famille. Mais il y a quand même de fortes chances pour que je privilégie la Belgique. Mais il n'y a pas de rush. Enfin bon, c'est lenext stepdans ma tête, oui."

Retrouvez l'intégralité de l'interviex d'Albert Sambi Lokonga ici et dans votre Sport/Foot Magazine

