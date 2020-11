Découvrez la revue de presse de ce mardi, réalisée par Sport/Foot Magazine.

Anderlecht

Selon Le Soir et Het Laatste Nieuws, une assemblée générale, durant laquelle Wouter Vandenhaute sera officiellement confirmé en tant que président, devrait se tenir à la fin du mois. Un accord sera également recherché entre les nouveaux patrons et les actionnaires historiques (minoritaires) du club. Ces derniers souhaiteraient des garanties à long terme en ce qui concerne la gestion du club.

Antwerp

Le latéral Simen Juklerød (26 ans) a été appelé pour la première fois en équipe nationale norvégienne. Le défenseur Abdoulaye Seck (28 ans) a, lui, rejoint la sélection sénégalaise. En début de semaine, l'entraîneur Ivan Leko avait également vu partir Koji Miyoshi (Japon), Martin Hongla (Cameroun), Guy Mbenza (Congo-Brazzaville) et Jae-ik Lee (Corée du Sud).

Charleroi

L'international burundais Saido Berahino (27 ans), qui n'a pas disputé la rencontre contre Malines la semaine dernière, car il était aux côtés de sa femme enceinte, est devenu le papa d'une petite fille.

KAS Eupen

Après trois ans d'utilisation intensive, la pelouse du Kehrweg va être remplacée. Le club va profiter de la trêve internationale et du match à l'extérieur face au Standard (21 novembre) pour débuter les travaux.

Genk

Dries Wouters (23 ans) est indisponible pour quatre à six semaines en raison d'une surcharge aux ligaments de la cheville gauche.

Daniel Muñoz a quant à lui reçu une meilleure nouvelle. Le défenseur de 24 ans a été repris pour la première fois par Carlos Queiroz, le sélectionneur de la Colombie. Il sera dans le groupe pour les matches de qualifications pour la Coupe du monde à domicile contre l'Uruguay (vendredi) et à l'extérieur contre l'Équateur (mardi). Il y retrouvera son coéquipier Jhon Lucumí.

Saido Berahino est devenu papa d'une petite fille. © BELGA (BRUNO FAHY)

La Gantoise

Le milieu de terrain Alexandre De Bruyn (26 ans), blessé aux ligaments croisés lors du match d'ouverture contre son ancien club de Saint-Trond, a pu reprendre la course cette semaine.

Royal Excel Mouscron

Sudpresse nous apprend que l'homme d'affaires hispano-luxembourgeois Gérard López, qui a racheté le club hennuyer par l'intermédiaire de la société anglaise Victory Soccer l'été dernier, l'a renommée en Jogo Bonito puisqu''il est également devenu l'actionnaire majoritaire du club portugais de Boavista. En octobre, de nouveaux actionnaires ont été ajoutés au groupe Jogo Bonito. Lopez en détient 90%, les 10% restants sont répartis entre trois Israéliens, la société américaine PASE Capital, deux sociétés luxembourgeoises liées à Claude Zimmer (administrateur à l'Excel) et une troisième société luxembourgeoise, Fedalk Scp.

Standard

François Fornieri (58 ans), le patron de la société pharmaceutique Mithra, n'a finalement pas trouvé les fonds pour racheter 50% des parts du club à l'actuel président Bruno Venanzi. Ceci avait pourtant été officiellement communiqué par le club liégeois début août.

Zinho Vanheusden (21 ans), qui s'est déchiré les ligaments croisés du genou droit contre le KV Ostende et qui attend avec impatience de pouvoir entamer sa rééducation après son opération réussie, loue depuis cette semaine un appartement à Anvers. De cette manière, le Limbourgeois peut facilement travailler chez Move to Cure, sous la houlette de Lieven Maesschalck.

Après le programme chargé des semaines et des mois passés, l'entraîneur français Philippe Montanier a décidé de diviser les joueurs en trois groupes pendant la trêve internationale, chacun suivant un programme d'entraînement différent. Le milieu de terrain Selim Amallah, souffrant du genou, n'a pas été autorisé à partir en stage avec l'équipe nationale marocaine.

SV Zulte Waregem

Le joueur de flanc australo-grec Panagiotis Armenakas (22 ans), libre de tout contrat suite à la faillite du KSV Roulers, a trouvé un accord avec le club et était déjà sur le banc des remplaçants pour le match de championnat au Cercle Bruges.

