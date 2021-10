La Belgique affrontera la France, jeudi au Juventus Stadium à Turin, dans une revanche de la demi-finale de la Coupe du monde 2018 remportée par le plus petit écart par les Bleus (0-1).

La défaite, survenue après un match équilibré, est restée en travers de la gorge de nombreux Belges. "Je crois que nous sommes plus forts qu'il y a trois ans", a déclaré un Roberto Martinez détendu mercredi, en conférence de presse.

"J'ai un plus grand groupe à disposition et les joueurs ont aussi plus d'expérience: la synchronisation est meilleure et ils se comprennent mieux sur le terrain. Il en va de même pour les Français, à la différence près qu'ils ont intégré plusieurs nouveaux et jeunes dans le onze de base. Les autres ont acquis de l'expérience. Mbappé était encore un novice en Russie, maintenant il est à l'apogée de sa carrière. Il y a également Pogba, Griezmann... À chaque position, Didier Deschamps peut choisir entre trois joueurs du top. D'un autre côté, je suis sûr qu'il en pense de même, à savoir que son équipe a aussi progressé."

Depuis, les Diables Rouges ont trouvé le chemin des filets lors de tous leurs matchs. Pour cela, ils ont pu compter sur Romelu Lukaku, qui a inscrit 5 buts sur ses 5 derniers matchs internationaux. "Ses chiffres sont impressionnants. Si vous le mettez en position de marquer, c'est presque toujours au fond. C'est sa force. En équipe, il faut le mettre en position. J'ai commencé à travailler avec lui quand il avait 19 ans, depuis il n'a fait qu'évoluer. Il est intelligent, il peut jouer dans différents systèmes et à différentes positions. Il est à un moment exceptionnel de sa carrière."

Jason Denayer s'est entraîné individuellement mardi en Belgique, mais il sera prêt pour le combat contre les champions du monde. Thorgan Hazard a dû se retirer et a été remplacé par Arthur Theate, qui vient donc ajouter un défenseur supplémentaire à la sélection. "Denayer a subi un surmenage. Entretemps, il s'est entraîné avec nous et est prêt à jouer demain. C'est évidemment une expérience exceptionnelle pour Theate. Il a été appelé avec les Espoirs et était donc aussi à Tubize. Disons qu'il était au bon endroit au bon moment. Ce qui n'empêche qu'en tant que défenseur gaucher, il présente un profil très intéressant."

Au milieu de terrain, le sélectionneur devra faire un choix: Hans Vanaken en forme ou Youri Tielemans aux côtés d'Axel Witsel. "Ce sont des joueurs très différents avec une qualité commune: leur technicité. Ils viennent volontiers au ballon. Youri plutôt au début de l'action, Hans aime pénétrer dans les seize mètres. Mais ils veulent tous les deux la balle, quelles que soient les circonstances."

