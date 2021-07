La Pro League aimerait donner aux supporters un accès sans restriction aux tribunes à partir du 13 août grâce aux Covid Safe Ticket.

La Pro League espère que les clubs professionnels pourront disputer les rencontres dans un stade rempli à partir de la quatrième journée de la Jupiler Pro League. La Pro League aimerait donner aux supporters un accès sans restriction aux tribunes à partir du 13 août grâce aux Covid Safe Ticket.

Le Comité de concertation a donné lundi son feu vert à la mise en place du Covid Safe Ticket (CST) à partir du vendredi 13 août pour les grands événements réunissant plus de 1.500 personnes. Il s'agit de la version belge du certificat européen Covid. Les personnes complètement vaccinées, qui disposent d'un certificat de rétablissement ou les personnes qui ont un test PCR négatif de maximum 48h peuvent participer à l'événement grâce au CST. L'organisation n'a pas à imposer de mesures de sécurité: pas de masque buccal ni de distance de sécurité (et donc pleine capacité).

Ces règles constituent une bonne nouvelle pour la Pro League. Le championnat débute vendredi. Seule l'équipe locale peut accueillir des supporters dans son stade, avec une jauge à 30 pour-cent. Cette règle s'applique pour le mois de juillet et jusqu'au 13 août, date à laquelle le CST sera déployé. Cela coïncide parfaitement avec le week-end d'ouverture en 1B, mais les clubs de 1A devront jouer trois matchs avec une capacité réduite. A l'avenir, il ne sera possible d'entrer dans le stade qu'en pouvant montrer le CST. La Pro League étudie, en collaboration avec les autorités, comment développer ce système.

Les clubs de football espèrent que le CST pourra être automatiquement lié au billet d'entrée, car un contrôle manuel de l'application CovidSafeBE risque d'entraîner de longues files à l'entrée du stade, ce qui n'est pas au goût des autorités locales, auprès desquelles les clubs doivent également obtenir l'autorisation de jouer dans un stade rempli. "Bref, le temps est compté pour un système étanche", a résumé le porte-parole de la Pro League Stijn Van Bever.

