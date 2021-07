Vendredi ne sera pas que la veille du week-end mais aussi le début de la nouvelle saison de Jupiler Pro League. D'ici là, nous vous présenterons tous les jours quelques équipes avec leur point fort et leur point faible. Aujourd'hui, nous nous attardons sur les cas d'Anderlecht, d'Ostende, de Zulte Waregem, du Standard et d'OHL.

Anderlecht

(+) Plus d'expérience

Souvent pénalisé par des erreurs qualifiées "de jeunesse", Anderlecht s'est offert une bonne dose d'expérience avec les arrivées conjointes de Lior Refaelov et Wesley Hoedt au Lotto Park. Même Benito Raman a déjà quelques matches au compteur. Reste à voir si les sparadraps de l'âge panseront les plaies de l'irrégularité.

(-) Trouver un nouveau duo pour l'animation offensive

La saison dernière, la relation entre Albert Sambi Lokonga et Lukas Nmecha était la source principale des offensives du jeu mauve. Orphelin du duo, Vincent Kompany va devoir reconstruire une animation offensive qui était déjà l'une des limites de son premier Sporting.

Alexander Blessin est prêt pour une nouvelle saison avec le KVO. Mais avec quel équipe ? © iStock

KV Oostende

(+) Blessin est resté

Au sein d'un mercato aussi mouvementé que prévu, la bonne nouvelle chez les Côtiers est d'être parvenu à maintenir Alexander Blessin aux commandes du navire. Élu entraineur de l'année, l'Allemand est prêt à relancer la machine avec de nouveaux jeunes talents et un appétit intact/

(-) L'inactivité sur le marché des transferts

Le meilleur buteur Fashion Sakala s'est envolé vers les Rangers, le maître à jouer Andrew Hjulsager enchantera désormais la Ghelamco Arena : Ostende perd ses valeurs sûres, et la saignée pourrait se poursuivre au cours de l'été. Le lot des révélations dont les plus beaux talents rêvent très vite d'ailleurs.

L'Anglais Cameron Humphreys doit devenir l'un des leaders défensifs de Zulte Waregem © iStock

Zulte Waregem

(+) Une meilleure défense

Malgré la retraite d'Olivier Deschacht, la défense boîteuse de l'an dernier, qui encaissait au moins deux buts par match, devrait s'être renforcée avec les arrivées du Néerlandais Joost van Aken, du Norvégien Bent Sørmo et du Belge Alessandro Ciranni qui s'ajoutent à l'éclosion du prometteurCameron Humphreys (déjà une valeur sûre la saison dernière) et au jeune du cru Ewoud Pletinckx. L'assise défensive est aussi devenue plus solide au milieu de terrain grâce au transfert du Danois Lasse Vigen, un numéro 8 avec de grandes capacités de course qui aideront à alléger la pression sur la défense.

(-) A la recherche de buts

Zulte Waregem a perdu avec Gianni Bruno l'homme qui a inscrit 20 des 53 buts de la saison écoulée, en plus de délivrer quatre assists. Zinho Gano a été recruté comme pivot afin de former un duo alléchant sur papier avec Jelle Vossen. Mais il faudra voir sur le terrain si cette association sera efficace en termes de rendement offensif et de buts. Surtout que l'apport du milieu de terrain et des flancs pose encore pas mal de soucis. Le Essevee est d'ailleurs encore en quête d'un numéro 10 et d'un flanc gauche. L'enfant terrible Saido Berahino possède les qualités pour combler ce manque mais il doit partir si une bonne offre arrive sur la table des décideurs flandriens.

Le Standard qui a déjà du faire face aux départs de Balikwisha et Vanheusden pourrait aussi faire face à un départ de sa révélation Hugo Siquet dragué avec insistance par Lille depuis quelques semaines. © iStock

Standard

(+) De bons attaquants

Un Standard avec deux bons attaquants associés est toujours une menace, et le duo formé par Jackson Muleka et João Klauss semble être l'option choisie par Mbaye Leye pour aborder cette nouvelle saison. Sans oublier, dans l'ombre, un Denis Dragus qui pourrait être une bonne surprise.

(-) Et la stabilité dans tout ça ?

Toujours en quête de stabilité, les Rouches sont embarqués dans une reconstruction toujours floue sous les ordres de Leye, et la vente de Michel-Ange Balikwisha couplée aux rumeurs de départ d'Hugo Siquet pourraient prolonger la durée du chantier.

Mercier Patron. Les Louvanistes pourront toujours compter sur la vista de leur meneur de jeu français cette saison. © iStock

OH Louvain

(+) Xavier Mercier toujours à la baguette

La prolongation de contrat du capitaine Xavier Mercier est la bonne nouvelle de la pré-saison au stade Den Dreef. Le stratège français s'était élevé au rang de révélation la saison dernière grâce à la confiance indéfectible que lui accorde Marc Brys, convaincu de son potentiel. Organisateur et distributeur, Mercier a distillé les passes décisives et est apparu comme le fournisseur idéal de caviar de l'avant-centre Thomas Henry et de la flèche Kamal Sowah. Un trio doré qui garantissait autant de la profondeur dans le jeu qu'un haut degré d'efficacité.

(-) Le départ de Sowah

La perte de Kamal Sowah, qui est retourné à Leicester City. Selon ses propres dires, le joueur se sent prêt pour la prochaine étape de sa (prometteuse) carrière. Dans la cité universitaire, le Ghanéen de 21 ans, est passé en trois ans et demi d'un statut d'élément très rapide à un joueur incontournable. Lorsque l'on exploite au maximum ses qualité, peu de défenseurs ne se retrouvent pas en sueur sur ses débordements.

