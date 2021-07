Les Buffalos se sont imposés grâce à des buts de Tarik Tissoudali, Vadis Odjidja et Yonas Malede. Gianni Bruno qui avait marqué le goal d'ouverture a aussi manqué la conversion d'un pénalty.

La Gantoise a parfaitement réussi son entrée en matière sur la scène européenne 2021/2022 en dominant 4-0 les Norvégiens de Valerenga, jeudi, au deuxième tour de qualification de la nouvelle Conference League. Gianni Bruno (11e), Tarik Tissoudali (39e), Vadis Odjidja (56e) et Yonas Malede (88e) ont inscrit les buts gantois.

TISSOUDALI DEJA BUTEUR

Les Gantois ouvraient le score dès la 11e minute, lorsque Gianni Bruno reprenait victorieusement de la tête un centre d'Alessio Castro-Montes. Après des occasions pour Bruno (25e) et Vadis Odjidja (30e), Tarik Tissoudali doublait la mise en reprenant en un temps un centre de la droite d'Andrew Hjulsager (2-0, 39e).

DEUX BUTS ET UN PENALTY RATE PAR BRUNO

En seconde période, La Gantoise maintenait la pression, se créant plusieurs opportunités dès la reprise. Odjidja récupérait un ballon dans le rectangle et l'envoyait dans la lucarne de Kristoffer Klaesson (3-0, 56e). La Gantoise héritait d'un penalty pour une main de Fredrik Jensen, mais Bruno envoyait le ballon au-dessus (72e). En fin de partie, Yonas Malede s'en allait fixer le score à 4-0 d'une frappe enroulée (88e). Le match retour se jouera jeudi prochain (19h00).

DES LETTONS OU DES HONGROIS AU TOUR SUIVANT

En cas de qualification, La Gantoise affrontera au troisième tour de qualification le vainqueur du match entre les Lettons de RFS et les Hongrois de Puskás Akadémia. RFS a remporté l'aller 3-0. Ce troisième tour verra aussi les débuts d'Anderlecht, contre les Albanais de Laç ou les Roumains de Universitatea Craiova. L'aller a tourné à l'avantage (1-0) de Laç. Il y a trois tours qualificatifs et un barrage à franchir avant d'accéder à la phase de groupes de cette nouvelle compétition mise sur pied par l'UEFA.

