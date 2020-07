Présent sur la RTBF, sur Voo et dans les pages de Sport/Foot Magazine, l'ancien joueur du FC Liège a été choisi parmi notre sélection des meilleurs consultants foot.

Une semaine après l'élection surprise d'Emiliano Bonfigli comme meilleur commentateur foot en Belgique francophone, les visages de RTL ont encore été plébiscités par nos lecteurs. Si Georges Grun ou Philippe Vande Walle n'ont pas recueilli de grands suffrages, la chaine privée place tout de même trois de ses consultants parmi le top 5 final de vos votes. Mbaye Leye (17% des voix) occupe la seconde marche du podium, au pied duquel se trouvent Walter Baseggio (15%) et Aline Zeler (14%).

Pris en tenaille au milieu des consultants RTL, Alex Teklak (16%) boucle le trio de tête. Sa connaissance du jeu et ses commentaires tactiques plaisent visiblement à nos lecteurs, qui lui préfèrent toutefois Frédéric Waseige, sacré par vos soins meilleur consultant en Belgique francophone en recevant 20% des 94.456 votes.

Actif sur la RTBF à l'occasion des matches des Diables rouges, mais aussi aux commentaires des rencontres anglaises ou allemandes sur VOO Foot, l'ancien défenseur livre également ses chroniques toutes les deux semaines en dernière page de votre Sport/Foot Magazine.

Certains consultants, pourtant très présents à l'antenne, n'ont pas recueilli les faveurs des votants. Ainsi, Philippe Albert n'a récolté que 158 voix, Nordin Jbari (40) et Benoit Thans (20) faisant encore moins bien.

VOTRE TOP 10 DES CONSULTANTS

Fred Waseige : 18.959 votes Mbaye Leye : 15.507 votes Alex Teklak : 15.454 votes Walter Baseggio : 14.491 votes Aline Zeler : 13.411 votes Stephan Streker : 10.024 votes Swann Borsellino : 1.408 votes Georges Grun : 1.376 votes Johan Walem : 1.230 votes Thomas Chatelle : 995 votes

