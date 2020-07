La voix de la Ligue des Champions sur RTL devance l'incontournable Rodrigo Beenkens et le jeune Jérémie Baise.

Plus de 130.000 personnes ont participé à ce sondage, qui a livré un verdict surprenant. Alors que Rodrigo Beenkens faisait office de grand favori, en tant que compagnon privilégié des téléspectateurs lors des exploits des Diables rouges, le commentateur de la RTBF échoue sur la deuxième marche du podium, avec un peu plus de 20% des voix.

En parlant de voix, c'est celle d'Emiliano Bonfigli qui a dominé les suffrages. Celui qui accompagne vos affiches de Ligue des Champions sur RTL a recueilli près de 36% des votes, et remporte ainsi le titre officieux de meilleur commentateur du pays, aux yeux des participants à notre sondage.

Le podium est complété par Jérémie Baise, jeune commentateur surtout présent sur Eleven, tout comme Pierre-Alexis Matton qui échoue au pied de la boîte. Deux voix qu'on pourrait bien retrouver aux commandes de certains matches de Pro League la saison prochaine, même si notre compétition n'a pas spécialement fait recette dans les suffrages. Cinquième avec 5,3% des voix, Serge Radermacher est en effet le premier commentateur de matches de Pro League en direct de notre classement.

VOTRE TOP 10 DES COMMENTATEURS

Emiliano Bonfigli - 35,8 % Rodrigo Beenkens - 20,9 % Jérémie Baise - 19,7 % Pierre-Alexis Matton - 10,8 % Serge Radermacher - 5,3 % Vincenzo Ciuro - 3,8 % Fred Waseige - 1,1 % Marc Delire - 0,6 % Bruno Taverne - 0,4 % Renaud Terreur - 0,3 %

