Le 6 juillet, nos Red Flames commenceront leur championnat d'Europe en Angleterre. Nous suivons chaque jour de près notre équipe nationale féminine. Aujourd'hui, on revient sur le premier match amical perdu contre le pays-hôte.

Sur le compte Twitter des Red Flames, une référence avait été faite sur la dernière confrontation entre les deux pays, qui s'était terminée, en 2019, sur le score de 3-3.

La nuit dernière, le scénario n'a pas vraiment été le même au stade Molineux de Wolverhampton. Les Anglaises, qui jouaient devant 11 000 supporters, monopolisaient le ballon et se créaient de nombreuses occasions. C'était d'ailleurs un miracle que le score soit toujours de 0-0 à la pause. La gardienne Nicky Evrard a multiplié les petits miracles et a permis aux Belges de ne pas se noyer.

En seconde période, le scénario a été le même. Mais ce sont nos joueuses qui aideront leurs hôtes à prendre l'avantage. Amber Tysiak déviait dans ses propres filets une tentative de Chloe Kelly. Les Lionesses planteront encore deux nouvelles roses grâce à Rachel Daly et Leah Williamson (via Evrard). Ce score de 3-0 est bien payé tant les Flames ont éprouvé des difficultés. Sur le plan offensif, elles se sont procurés quelques demi-occasions, mais n'ont pas été très menaçantes.

Cette rencontre, qui s'est jouée avec le ballon officiel du championnat d'Europe, a montré que notre équipe féminine n'est pas encore au niveau des meilleures équipes européennes. L'Angleterre occupe actuellement la huitième au classement de la FIFA, la Belgique est elle, dix-neuvième. Elle vient d'ailleurs de grimper d'une place aujourd'hui. L'Islande, la France et l'Italie,nos adversaires au championnat d'Europe, sont respectivement dix-septième, troisième et quatorzième.

La sélectionneuse des Lionesses regrettait le manque d'efficacité

Les joueuses anglaises portaient toutes des brassards noirs de deuil. Elles souhaitaient afficher leur soutien à leur sélectionneuse Sarina Wiegman, qui a récemment perdu sa soeur. "Les capitaines sont venues me demander si elles pouvaient jouer avec des brassards noirs afin de me témoigner de leur soutien", a expliqué l'entraîneuse néerlandaise à Sky Sports. Passée du banc de l'équipe des Pays-Bas à celui de l'Angleterre l'année dernière, Wiegeman n'était pas totalement satisfaite du contenu proposé par ses filles ce jeudi. "Nous avons bien joué et nous nous sommes créé suffisamment d'occasions, mais il nous a fallu beaucoup de temps avant d'ouvrir le score. Nous aurons besoin de plus d'efficacité à l'Euro si nous voulons aller loin", estime encore la sélectionneuse.

La défenseuse Veddy Millie Bright, qui célébrait sa 50e sélection contre la Belgique, a estimé que c'était "un match difficile et engagé".

"C'est aussi ce dont nous avons besoin", a-t-elle affirmé au micro de la BBC. "Nous savons que les buts tomberont si nous respectons le plan de jeu. Nous devons juste encore peaufiner quelques petits détails."

Anita Asante, ancienne joueuse qui travaille aujourd'hui pour la radio de la BBC, y est allé de sa petite analyse : "Il faut reconnaître que la Belgique a joué de manière compacte et disciplinée pendant la majeure partie du match. L'Angleterre a dû travailler dur pour les bouger et les remplaçantes ont apporté un plus."

Une dernière rempart belge qui rassure

Meilleure joueuse des Red Flames, Nicky Evrard n'était pas mécontente du tout. "Nous avons bien défendu pendant une grande partie du match, mais il est dommage que nous ayons été un peu trop laxistes par moments dans nos seize mètres", a-t-elle déclaré. "Notre défense a tenu bon. C'est un jeu sur lequel nous pouvons nous appuyer", estimait-elle encore.

A propos de sa performance, Nicky Evrard s'est contentée de répondre ceci : "Je suis dans une bonne période depuis un certain temps maintenant. J'espère que cette forme va se poursuivre pendant l'Euro. Je ferai tout ce que je peux pour être là et réaliser de grandes prestations."

Nicky Evrard a sorti quelques ballons chauds contre les Anglaises. © iStock

Le sélectionneur fédéral Ives Serneels a détaillé les points positifs de cette joute amicale. "Elles ont essayé de nous prendre à la gorge dès le début, mais nous avons bien défendu. Seules nos transitions offensives doivent être meilleures. Si nous pouvons les effectuer plus proprement, nous nous créerons des occasions contre des équipes dominantes comme l'Angleterre", estime l'ancien joueur du Lierse.

"Le score n'est pas plus lourd parce que les Anglaises n'ont pas été très adroites dans les seize mètres, mais aussi parce que nous avons très bien défendu dans l'ensemble", a-t-il estimé. "J'ai noté les bonnes choses que j'ai vues. C'est une bonne base de travail."

