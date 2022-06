Un accord de principe avait été trouvé depuis un mois entre le Borussia Dortmund et Manchester City.

Erling Haaland est officiellement un joueur de Manchester City. Le club anglais a annoncé lundi que l'attaquant norvégien avait signé un contrat de cinq ans. Les Citizens et le Borussia Dortmund avaient déjà depuis un mois un accord de principe pour le transfert du buteur de 21 ans.

"J'ai toujours regardé City jouer et j'ai toujours aimé les regarder jouer ces dernières saisons", déclare Erling Haaland dans un communiqué de Manchester City. "J'admire leur style de jeu.C'est fascinant et ils se créent de nombreuses occasions, ce qui est parfait pour un joueur comme moi. Il y a tellement de joueurs de classe mondiale dans l'effectif de Pep, qui est l'un des meilleurs entraineurs de tous les temps. Je pense être au bon endroit pour réaliser mes ambitions".

Erling Haaland, dont le père Alf-Hinge Haaland avait joué à Manchester City de 2000 à 2003, a inscrit cette saison 28 buts en 29 matchs dont 21 en 23 matchs de championnat d'Allemagne. Depuis son arrivée en Bundesliga en janvier 2020 en provenance de Salzbourg (contre 20 millions d'euros), le Norvégien a trouvé le chemin des filets à 61 reprises en 66 matchs de championnat. Il compte 134 réalisations en 182 apparitions en carrière.

