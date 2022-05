Le coach à succès des Buffalos (un titre de champion et une Coupe sous sa direction) arrivait en fin de contrat. Il reste donc encore lié avec le club dans lequel il a connu ses plus belles réussites sportives.

Hein Vanhaezebrouck a prolongé son contrat d'entraîneur de La Gantoise jusqu'en 2024. Le vainqueur de la Coupe de Belgique l'a annoncé vendredi.

Vanhaezebrouck, 58 ans, est revenu à Gand en décembre 2020. Il y avait effectué un premier passage entre 2014 et septembre 2017, offrant au club le premier titre de champion de Belgique de son histoire en 2015. Vanhaezebrouck a également entraîné Ingelmunster (2002-2003), Lauwe (2004-2006), Courtrai (2006-2009 et 2010-2014), Genk (2009) et Anderlecht (2017-2018) durant sa carrière.

