La double victoire sur le score de 4-0 de la Seleçao contre le Chili et la Bolivie permettra à la bande à Neymar d'occuper le trône du classement FIFA. La France complète le podium

Les Diables Rouges n'occuperont plus la 1e place au nouveau classement FIFA qui sera publié jeudi par la Fédération internationale de football. Installée à la 1e place depuis le 20 septembre 2018, la Belgique cèdera sa 1e place au Brésil.

La Seleçao a battu le Chili (4-0) et la Bolivie (0-4) dans ses deux derniers matches de qualification pour la Coupe du monde, alors que la Belgique a fait match nul en Irlande (2-2) avant de battre le Burkina Faso (3-0) en match amical. Les Diables avaient déjà occupé la 1re position de novembre 2015 à mars 2016. La perte de cette 1e place ne semble pas tracasser outre mesure Roberto Martinez. "C'était un objectif depuis longtemps d'être le numéro 1 et de le rester. Mais il y a désormais des choses plus importantes. La Coupe du monde est le grand objectif, nous y travaillons", déclarait le sélectionneur fédéral vendredi dernier.

La France conservera sa 3e place, devant l'Argentine et l'Angleterre.

Lire aussi: Roberto Martinez ne dit pas non à un adversaire du top en phase de groupes de la Coupe du monde

Les Diables Rouges n'occuperont plus la 1e place au nouveau classement FIFA qui sera publié jeudi par la Fédération internationale de football. Installée à la 1e place depuis le 20 septembre 2018, la Belgique cèdera sa 1e place au Brésil.La Seleçao a battu le Chili (4-0) et la Bolivie (0-4) dans ses deux derniers matches de qualification pour la Coupe du monde, alors que la Belgique a fait match nul en Irlande (2-2) avant de battre le Burkina Faso (3-0) en match amical. Les Diables avaient déjà occupé la 1re position de novembre 2015 à mars 2016. La perte de cette 1e place ne semble pas tracasser outre mesure Roberto Martinez. "C'était un objectif depuis longtemps d'être le numéro 1 et de le rester. Mais il y a désormais des choses plus importantes. La Coupe du monde est le grand objectif, nous y travaillons", déclarait le sélectionneur fédéral vendredi dernier. La France conservera sa 3e place, devant l'Argentine et l'Angleterre.