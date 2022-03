Le sélectionneur national a reconnu ne pas toujours avoir été emballé par cette idée par le passé. Il dresse aussi un bilan positif de ce rassemblement de mars.

A l'issue de la victoire des Diables Rouges 3-0 contre le Burkina Faso mercredi soir, le sélectionneur national Roberto Martinez avait déjà le regard quelque peu tourné vers le tirage au sort de la phase de groupes de la Coupe du monde au Qatar (21 novembre-18 décembre), qui aura lieu ce vendredi. "Je ne dis pas d'avance non à un adversaire fort en phase de groupes", a-t-il ainsi surpris.

"Tout d'abord, il est important de savoir quand nous jouerons notre premier match à la Coupe du monde", a commencé le coach national. "C'est important pour la préparation. Et aussi pour les fans qui veulent acheter des billets, bien sûr. J'espère qu'ils viendront nombreux au Qatar."

Avant les tournois précédents, Roberto Martinez ne se montrait souvent pas très emballé à l'idée d'affronter des adversaires forts en phase de groupe. "En effet, j'ai peut-être voulu les éviter", a-t-il confirmé. "Mais j'ai aussi remarqué lors du dernier championnat d'Europe qu'être vainqueur d'un groupe ne présente pas toujours des avantages. Le format devrait changer. En tant que vainqueur de groupe, vous devriez pouvoir sauter un tour, par exemple. C'est le cas dans plusieurs autres sports. Je pense que cela pourrait être un avantage maintenant de rencontrer un pays de premier plan, comme l'Allemagne, en phase de groupes. Je suis ouvert d'esprit. Un pays de premier plan, ça me va."

"Hans Vanaken est vraiment en train de se développer dans un rôle à la Kevin De Bruyne. "

Roberto Martinez a tiré un bilan positif de la fenêtre internationale du mois de mars après la victoire 3-0 des Diables Rouges contre le Burkina Faso mardi à Anderlecht en match amical. "Nous avons pu voir des joueurs à différentes positions et c'est important d'avoir cette polyvalence pour le Mondial", a expliqué Martinez en conférence de presse.

Pour cette fenêtre internationale, Martinez avait fait appel uniquement à des joueurs qui comptaient moins de 50 caps. Une sélection qui a permis à des éléments tels que Hans Vanaken, Michy Batshuayi ou encore Leandro Trossard de se montrer. "Hans est vraiment en train de se développer dans un rôle à la Kevin De Bruyne. Il a montré qu'il pouvait s'adapter en fonction de sa position sur le terrain. Il est devenu un joueur fiable et il m'a impressionné pendant ce stage", a analysé Martinez. Le Catalan s'est également exprimé sur Michy Batshuayi, encore titulaire mardi. "Je suis très heureux de Michy. Je voulais lui donner la possibilité de jouer avec deux gauchers derrière lui et je ne savais pas combien de temps Christian Benteke pouvait tenir. Michy est un élément important du groupe et il doit travailler avec les Diables. Il a toujours répondu."

Hans Vanaken, sans conteste, l'un des grands gagnants de ce rassemblement de mars. © iStock

Martinez a également profité de ce camp du mois de mars pour tester des joueurs à différentes positions à l'instar de Leandro Trossard comme piston gauche ou encore Leander Dendoncker en défense centrale. "Nous pourrons prendre que 23 joueurs au Qatar, c'est pourquoi il est important d'avoir cette polyvalence dans l'équipe."

Vanzeir, Sambi Lokonga et Faes repartent sans une minute de jeu

Certains n'ont cependant pas reçu leur chance à l'image de Dante Vanzeir, Albert Sambi Lokonga ou Wout Faes. "Il n'y a pas d'inquiétude à avoir avec eux. Ce sont des joueurs qui ont progressé depuis le dernier camp. Nous avons voulu travailler sur certains aspects durant ces deux matches. Ce n'est pas parce qu'ils ont fait quelque chose de mal qu'ils n'ont pas joué. D'autres ont simplement plus impressionné à l'entraînement." Vendredi, Martinez aura aussi les yeux rivés sur le tirage au sort de la Coupe du monde à Doha au Qatar. "J'ai hâte de voir le tirage et quand nous jouerons le premier match, c'est important en vue de la préparation. Affronter une grosse nation dès la phase de groupe? Je pense que cela aide car cela donne le ton d'entrée de jeu." Le sélectionneur a aussi rendu hommage à Miguel Van Damme, décédé mardi après un long combat contre la leucémie. "C'est un jour triste pour le football belge. Miguel était un vrai battant et un exemple pour tous. Nous sommes tristes d'avoir appris son décès. Toutes mes pensées vont à ses proches."

