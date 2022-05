Il n'envisage pas non plus repartir pour une destination exotique dans l'immédiat.

À 33 ans, Axel Witsel ne pense pas encore à la retraite avec les Diables Rouges et compte encore être de la partie lors de l'Euro 2024. "Je veux encore jouer pendant trois ans au top niveau", a déclaré Witsel lundi en conférence de presse au centre national du football à Tubize.

En fin de contrat à Dortmund, l'ancien joueur du Standard est libre de s'engager dans le club de son choix cet été. Un temps cité en Major League Soccer aux États-Unis, le Liégeois veut rester en Europe. "Je dois prendre l'aspect familial et une aventure exotique ne fait pas partie de mes plans", a confié Witsel. "J'ai encore envie de jouer trois années au top niveau et je veux aller jusqu'à l'Euro 2024. Cependant, cela ne sert à rien de déjà penser si loin, il y a d'abord la Coupe du monde. Si nous avons fait un pacte entre nous ? Non, chacun a ses propres envies. Il faudra voir au fil des années car nous n'avons plus 20 ans."

Avec la Coupe du monde qui aura lieu cette année en hiver, le milieu défensif n'a pas encore fait son choix quant à sa future destination. "J'ai seulement envie d'un beau projet mais je veux rester en Europe pour être au top physiquement. Cette année n'a pas été facile car j'étais en fin de contrat mais Dortmund ne m'a pas mis à la cave. J'ai maintenant envie de trouver un nouveau challenge", a conclu le Diable Rouge.

À 33 ans, Axel Witsel ne pense pas encore à la retraite avec les Diables Rouges et compte encore être de la partie lors de l'Euro 2024. "Je veux encore jouer pendant trois ans au top niveau", a déclaré Witsel lundi en conférence de presse au centre national du football à Tubize. En fin de contrat à Dortmund, l'ancien joueur du Standard est libre de s'engager dans le club de son choix cet été. Un temps cité en Major League Soccer aux États-Unis, le Liégeois veut rester en Europe. "Je dois prendre l'aspect familial et une aventure exotique ne fait pas partie de mes plans", a confié Witsel. "J'ai encore envie de jouer trois années au top niveau et je veux aller jusqu'à l'Euro 2024. Cependant, cela ne sert à rien de déjà penser si loin, il y a d'abord la Coupe du monde. Si nous avons fait un pacte entre nous ? Non, chacun a ses propres envies. Il faudra voir au fil des années car nous n'avons plus 20 ans." Avec la Coupe du monde qui aura lieu cette année en hiver, le milieu défensif n'a pas encore fait son choix quant à sa future destination. "J'ai seulement envie d'un beau projet mais je veux rester en Europe pour être au top physiquement. Cette année n'a pas été facile car j'étais en fin de contrat mais Dortmund ne m'a pas mis à la cave. J'ai maintenant envie de trouver un nouveau challenge", a conclu le Diable Rouge.