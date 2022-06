Dans le marasme d'Old Trafford, un seul joueur a échappé aux critiques : Cristiano Ronaldo. A 37 ans, le phénomène portugais peut-il encore améliorer ses statistiques exceptionnelles ?

L'Italie et l'Angleterre sont les deux équipes contre lesquelles Cristiano Ronaldo n'a jamais marqué sous les couleurs du Portugal. Récemment, lors de l'Euro, en 2021, il a ouvert son compteur contre l'Allemagne et la France. Il faut dire qu'il y a encore des défis à relever pour l'attaquant de 37 ans. Même quand, comme lui, on possède déjà autant de records.

En Ligue des Nations, les Portugais seront opposés à l'Espagne, la Suisse et la République tchèque, trois pays contre lesquels CR7 a déjà marqué respectivement à trois, trois et deux reprises. Avec Cristiano dans son onze de base, le Portugal n'a perdu que sept matches. C'est impressionnant quand on sait que l'attaquant compte... 186 sélections. Ses 115 buts constituent aussi un record international. Ils ont été principalement marqués avec le pied droit (61). CR7 a marqué 26 autres goals du pied gauche et 28 de la tête.

Et il n'y a pas encore de grain de sable dans la machine, comme il le déclarait à ESPN Brésil en janvier dernier : "Physiquement, c'est comme si je n'avais que trente ans. Je prends très bien soin de mon corps et de mon esprit. Il n'y a pas si longtemps, j'ai appris que votre corps peut continuer à performer après 33 ans, mais que le vrai combat se situe au niveau mental. Donc, ces dernières années, je me suis davantage concentré sur le mental", a-t-il expliqué pour justifier sa longévité.

Toujours important à Manchester United

L'ambition de Cristiano Ronaldo est de continuer jusqu'à quarante ans. La question est de savoir s'il va y parvenir. A Manchester United, il a été en tout cas, et cela peut vous surprendre, l'homme de la saison. Avec 18 buts et 3 passes décisives en 30 matchs de Premier League, il a été l'homme le plus décisif pour les Red Devils. Son compatriote Bruno Fernandes suit à une distance respectable avec 10 roses et 6 assists.

CR7 a été élu cinq fois joueur du mois par les supporters de United et seuls Mo Salah et Son Heung-Min , avec 23 buts chacun, ont été plus productifs devant les cages adverses. Un bilan plus que respectable homme de 37 ans.

Certains estiment que Cristiano Ronaldo ne s'est pas suffisamment adapté au football de l'Allemand Raf Rangnick. Mais CR7 a fait ce qu'il fait de mieux: marquer des buts. © iStock

S'il a tenu son rang, le Portugais n'est évidemment pas satisfait de la saison que vient de livrer Manchester United. En janvier, il a déclaré dans une interview : "Je ne suis pas revenu à Manchester United pour me battre pour la sixième ou la septième place". Et où l'équipe a-t-elle terminé en Premier League ? Exactement à la sixième position.

Depuis la création de la Premier League, voici trente ans, jamais Manchester United n'avait récolté que 58 points à la fin de la saison.

CR7 n'a pas grand-chose à se reprocher à se reprocher à titre personnel. Malgré les critiques selon lesquelles il ne s'adapte pas au football de pressingde Ralf Rangnick, il a simplement fait ce qu'il fait de mieux, à savoir marquer des buts. C'est un employé modèle pour cela et c'est sans doute l'une des raisons pour lesquelles le nouvel entraîneur mancunian Erik ten Hag ne veut pas le voir partir : "C'est un géant. Bien sûr que je veux le garder."

La question est sur toutes les lèvres à Old Trafford. Va-t-il rester la saison prochaine ? Son contrat court encore pour une saison, mais la rumeur murmure que le Portugais n'envisagerait pas de prolonger son bail après son terme. En coulisses, Sir Alex Ferguson, qui l'avait fait venir du Sporting Lisbonne en 2003 et qui est une sorte de second père, s'est entretenu à plusieurs reprises avec la star portugaise pour la convaincre de rester à Old Trafford au-delà de 2023.

Mais la situation de CR7 dépendra aussi des plans prévus par Ten Hag. Dans quelle mesure le technicien néerlandais souhaite-t-il adapter son système de jeu à un joueur qui fêtera ses 38 ans la saison prochaine ? Comment doit-il faire jouer United pour tirer le meilleur parti des énormes qualités du quintuple Ballon d'or ?

Ronaldo aura en tout cas besoin de plus de centres afin d'exploiter sa force et sa détente dans les airs. Toute l'équipe devra mettre la pression sur l'adversaire pour que CR7 dispose ensuite l'espace nécessaire pour faire ce qu'il fait de mieux : marquer.

Pour le Portugal, cette formule continue de fonctionner à merveille pour l'instant. La question est de savoir si elle peut également être mise en place à Manchester United. Le duel de la Ligue des Nations de ce soir, entre le Portugal et l'Espagne, sera donc suivi avec attention par une personne en particulier : Erik ten Hag.

