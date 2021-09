Ronaldo bat le record du nombre de matches disputés en Champions League

Le Portugais a disputé contre Villareal son 178e match dans la plus prestigieuse des compétitions européennes et dépasse Iker Casillas qui en avait disputé 177. Mais il se souviendra surtout de cette rencontre contre Villareal pour son but décisif à la dernière minute.

