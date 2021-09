Le champion en titre battu par la Juve, une déroute pour le Barça et un Cristiano Ronaldo, sauveur de Manchester United. On revient sur les temps forts de cette soirée de Champions League.

Privée d'Alvaro Morata et Paulo Dybala, la Juventus a pu compter sur son champion d'Europe Federico Chiesa pour s'imposer 1-0 à domicile contre Chelsea dans l'affiche du groupe H de la deuxième journée de Ligue des Champions de football.

L'Italien a trouvé l'ouverture en seconde période après quelques secondes de jeu à peine. Dans le même temps, Benfica et Jan Vertonghen ont dominé le FC Barcelone 3-0, pendant que Robert Lewandowski s'offrait un nouveau doublé avec le Bayern Munich, large vainqueur 5-0 du Dynamo Kiev.

null © belga

LUKAKU ENCORE UNE FOIS DISCRET

Titulaire au coup d'envoi, Romelu Lukaku a été assez discret, s'octroyant malgré tout une belle occasion à la 83e minute, et n'a pu empêcher la deuxième défaite de rang des siens, après le revers face à Manchester City en championnat.

Dominateurs dans la possession de balle, le tenant du titre a été puni dès le retour des vestiaires par une Juventus efficace, contrairement aux Blues.

null © belga

CLEAN SHEET POUR VERTONGHEN ET BENFICA QUI ECRASENT LE BARCA

Dans le groupe E, Jan Vertonghen et son club de Benfica ont fait la loi à domicile contre le FC Barcelone en s'imposant 3-0 grâce à but de Darwin Nunez tombé très tôt dans partie (3e) et à une réalisation de Rafa Silva à la 69e minute de jeu. Le même Nunez y allait de son deuxième but personnel et aggravait la marque sur penalty à dix minutes du terme. Les Portugais ont infligé aux Catalans leur deuxième défaite de rang.

L'autre rencontre du groupe a vu le Bayern Munich dominer facilement le Dynamo Kiev 5-0 grâce, notamment, à l'inévitable Robert Lewandowski. Déjà auteur d'un doublé lors de la rencontre inaugurale à Barcelone, le Polonais a récidivé contre les Ukrainiens. Il porte ainsi son total à 77 buts en Ligue des Champions.

null © belga

MATCH NUL POUR LES LOUPS BELGES, LOSC, LES DISPARUS

Les Allemands de Wolfsburg recevaient le FC Séville dans un des deux matchs du groupe G. Les Loups alignaient d'emblée leur trois Belges; Koen Casteels au but, Sebastian Bornauw en défense centrale et Dodi Lukebakio dans le secteur offensif. L'actuel troisième de Bundesliga pensait s'imposer par le plus petit des écarts via le but du Suisse Renato Steffen peu après le retour des vestiaires (49e), mais un penalty d'Ivan Rakitic à la 86e minute permettait aux Espagnols d'arracher un point.

La seconde affiche de ce groupe G opposait Salzbourg à Lille. Les Autrichiens l'ont emporté 2-1 face au champion de France grâce à deux buts sur pernalty de Karim Adeyemi (35e et 53e). Les coéquipiers d'Amadou Onana, monté au jeu à la 59e minute, ont réduit le score juste après l'heure de jeu par l'entremise de Burak Yilmaz (62e).

CR7 a pu montrer ses abdos à Old Trafford. © belga

RONALDO SAUVE MANCHESTER UNITED DANS LES DERNIERES SECONDES

La dernière rencontre de la soirée voyait les Espagnols de Villarreal se déplacer sur le terrain de Manchester United où Cristiano Ronaldo a battu le record du nombre d'apparitions en Ligue des Champions en étant présent pour la 178e fois. Un record fêté comme il se doit par un but dans les arrêts de jeu (90+5) qui a offert la victoire aux Red Devils 2-1. Le 136e du Portugais dans cette compétition. Paco Alcacer avait ouvert la marque pour les visiteurs à 53e minute avant que les Red Devils n'égalisent quelques minutes plus tard via Alex Telles (60e).

