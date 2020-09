Roberto Martinez a repris Eden Hazard dans sa sélection de 33 joueurs pour les trois prochains rendez-vous des Diables Rouges, un match de préparation et deux rencontres de Ligue des Nations. Le sélectionneur espagnol de l'équipe nationale comptait en effet sur Eden Hazard, mais à condition que le Madrilène joue bien mercredi et dimanche en championnat d'Espagne pour son retour à la compétition. Ce qui est remis en question après l'annonce d'une nouvelle blessure mercredi.

"Si Eden est sur le terrain avec le Real Madrid, c'est qu'il est à 100% et il rejoindra alors les Diables Rouges", avait indiqué Roberto Martinez mercredi à Tubize en dévoilant son effectif. "On ne va pas l'utiliser à 99% et le Real raisonne de la même manière. S'il n'est pas sur le terrain ce soir et dimanche, il ne viendra pas et continuera à s'entraîner avec le Real Madrid. Eden se sent bien, à 100%, il doit à présent achever son processus de revalidation en reprenant les matches officiels."

Juste après le point presse, le Real Madrid a annoncé qu'Eden Hazard était victime d'une lésion musculaire à la jambe droite. Si le champion d'Espagne n'a pas indiqué la durée de son indisponibilité, il apparaît désormais compliqué de voir le capitaine des Diables Rouges jouer avec le Real cette semaine et donc de rejoindre la sélection nationale.

Le sélectionneur national savait qu'il ne pourrait compter sur Thorgan Hazard (déchirure à la cuisse) et Elias Cobbaut (fracture de la cheville). Dennis Praet (genou) est lui opérationnel et Martinez voit sa ligne d'attaque en pleine forme désormais. Benteke, absent en septembre est ainsi de retour, "Batshuayi sera cette fois à 100% dès le début, Origi et Lukaku sont en pleine forme aussi, raison pour laquelle Dimata n'est plus dans les 33, mais c'est un joueur qui fait partie de nos plans et il était intéressant de l'avoir avec nous en septembre." Adnan Januzaj par contre est sorti hier soir en championnat et n'est pas repris. Il était déjà absent en septembre.

La Belgique affronte la Côte d'Ivoire le 8 octobre à 20h45 au stade Roi Baudouin, sans public. Les Ivoiriens ont remplacé au pied levé la Nouvelle-Zélande, initialement prévue, mais qui a dû décliner en raison des mesures de quarantaine issues des protocoles sanitaires du Covid-19.

Le 14 octobre, les Diables Rouges seront en Angleterre le 11 octobre (18h00 à Londres) et en Islande le 18 octobre (20h45 à Reykjavik) pour la suite de la campagne en Ligue des Nations. Ces deux rencontres seront aussi jouées à huis clos.

"Aucun des joueurs ne jouera les trois matches. Ce n'est pas nous qui avons choisi de jouer contre la Côte d'Ivoire, l'UEFA demandait de jouer trois matches lors des fenêtres internationales, ce sera le cas encore en novembre avec la Suisse (en amical, ndlr). C'est pourquoi la sélection est encore élargie. C'est bien, à ce moment de la saison, que les même joueurs ne jouent pas trois matches", a déjà prévenu Roberto Martinez qui a repris aussi Nacer Chadli et Brandon Mechele, en manque de temps de jeu depuis quelques semaines.

Trois joueurs espoirs, Alexis Saelemaekers, Sebastiaan Bornauw et Zinho Vanheusden seront conjointement chez les A et les Espoirs de Jacky Mathijssen. Ils seront présents pour la Côte d'Ivoire avec les Diables Rouges avant de rejoindre les U21 pour l'important match en Moldavie en qualifications pour l'Euro, a expliqué Martinez. "Cela fait partie de notre plan de développement des jeunes joueurs." Joris Kayembe (Charleroi) et Dodi Lukebakio (Hertha Berlin) fêtent aussi leur première sélection.

Thomas Vermaelen est toujours bloqué par les contraintes de voyage et de coronavirus dues au Covid-19. Les Diables espèrent son retour du Japon et de Kobe en novembre. Reste le cas de Yari Verschaeren, contrôlé positif au Covid-19 il y a dix jours. "Il s'agit d'une décision médicale à présent. S'il est négatif dimanche, il nous rejoindra. Nous attendons le feu vert, physiquement il n'a rien perdu. Il a continué à s'entraîner individuellement."

La Belgique a entamé son groupe par deux victoires en septembre au Danemark (0-2) et contre l'Islande (5-1) et occupe la tête de sa poule en Ligue A avec 6 unités pour 4 aux Anglais, 1 aux Danois alors que l'Islande est toujours bredouille. Le premier du groupe se qualifie pour le Final Four, le dernier est relégué en Ligue B.

Le dernier rendez-vous de l'année, ce sera en novembre avec les deux derniers duels du groupe A2 de la Ligue des Nations contre l'Angleterre le 15 novembre et le Danemark le 18, précédé d'une préparation contre la Suisse le 11, le tout à Bruxelles.

"Si Eden est sur le terrain avec le Real Madrid, c'est qu'il est à 100% et il rejoindra alors les Diables Rouges", avait indiqué Roberto Martinez mercredi à Tubize en dévoilant son effectif. "On ne va pas l'utiliser à 99% et le Real raisonne de la même manière. S'il n'est pas sur le terrain ce soir et dimanche, il ne viendra pas et continuera à s'entraîner avec le Real Madrid. Eden se sent bien, à 100%, il doit à présent achever son processus de revalidation en reprenant les matches officiels." Juste après le point presse, le Real Madrid a annoncé qu'Eden Hazard était victime d'une lésion musculaire à la jambe droite. Si le champion d'Espagne n'a pas indiqué la durée de son indisponibilité, il apparaît désormais compliqué de voir le capitaine des Diables Rouges jouer avec le Real cette semaine et donc de rejoindre la sélection nationale. Le sélectionneur national savait qu'il ne pourrait compter sur Thorgan Hazard (déchirure à la cuisse) et Elias Cobbaut (fracture de la cheville). Dennis Praet (genou) est lui opérationnel et Martinez voit sa ligne d'attaque en pleine forme désormais. Benteke, absent en septembre est ainsi de retour, "Batshuayi sera cette fois à 100% dès le début, Origi et Lukaku sont en pleine forme aussi, raison pour laquelle Dimata n'est plus dans les 33, mais c'est un joueur qui fait partie de nos plans et il était intéressant de l'avoir avec nous en septembre." Adnan Januzaj par contre est sorti hier soir en championnat et n'est pas repris. Il était déjà absent en septembre. La Belgique affronte la Côte d'Ivoire le 8 octobre à 20h45 au stade Roi Baudouin, sans public. Les Ivoiriens ont remplacé au pied levé la Nouvelle-Zélande, initialement prévue, mais qui a dû décliner en raison des mesures de quarantaine issues des protocoles sanitaires du Covid-19. Le 14 octobre, les Diables Rouges seront en Angleterre le 11 octobre (18h00 à Londres) et en Islande le 18 octobre (20h45 à Reykjavik) pour la suite de la campagne en Ligue des Nations. Ces deux rencontres seront aussi jouées à huis clos. "Aucun des joueurs ne jouera les trois matches. Ce n'est pas nous qui avons choisi de jouer contre la Côte d'Ivoire, l'UEFA demandait de jouer trois matches lors des fenêtres internationales, ce sera le cas encore en novembre avec la Suisse (en amical, ndlr). C'est pourquoi la sélection est encore élargie. C'est bien, à ce moment de la saison, que les même joueurs ne jouent pas trois matches", a déjà prévenu Roberto Martinez qui a repris aussi Nacer Chadli et Brandon Mechele, en manque de temps de jeu depuis quelques semaines. Trois joueurs espoirs, Alexis Saelemaekers, Sebastiaan Bornauw et Zinho Vanheusden seront conjointement chez les A et les Espoirs de Jacky Mathijssen. Ils seront présents pour la Côte d'Ivoire avec les Diables Rouges avant de rejoindre les U21 pour l'important match en Moldavie en qualifications pour l'Euro, a expliqué Martinez. "Cela fait partie de notre plan de développement des jeunes joueurs." Joris Kayembe (Charleroi) et Dodi Lukebakio (Hertha Berlin) fêtent aussi leur première sélection. Thomas Vermaelen est toujours bloqué par les contraintes de voyage et de coronavirus dues au Covid-19. Les Diables espèrent son retour du Japon et de Kobe en novembre. Reste le cas de Yari Verschaeren, contrôlé positif au Covid-19 il y a dix jours. "Il s'agit d'une décision médicale à présent. S'il est négatif dimanche, il nous rejoindra. Nous attendons le feu vert, physiquement il n'a rien perdu. Il a continué à s'entraîner individuellement." La Belgique a entamé son groupe par deux victoires en septembre au Danemark (0-2) et contre l'Islande (5-1) et occupe la tête de sa poule en Ligue A avec 6 unités pour 4 aux Anglais, 1 aux Danois alors que l'Islande est toujours bredouille. Le premier du groupe se qualifie pour le Final Four, le dernier est relégué en Ligue B. Le dernier rendez-vous de l'année, ce sera en novembre avec les deux derniers duels du groupe A2 de la Ligue des Nations contre l'Angleterre le 15 novembre et le Danemark le 18, précédé d'une préparation contre la Suisse le 11, le tout à Bruxelles.