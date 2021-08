Après une saison 2020-2021 au sommet, le diable rouge Romelu Lukaku fait rêver plusieurs clubs européens. Parmi eux, Chelsea qui malgré une offre XXL, n'a pas réussi à convaincre l'Inter bien décidé à conserver dans ses rangs le MVP 2021 du championnat italien.

À la recherche d'un numéro 9 suite au départ du français Olivier Giroud pour le Milan AC, Chelsea aurait jeté son dévolu sur le Diable rouge. Les Blues ont besoin de concurrencer Timo Werner qui a connu une saison mitigée. Et ce qui est sur c'est que Chelsea est prêt à tout pour attirer chez lui l'ancien Anderlechtois. Ce n'est pas moins de 100 millions, ainsi que L'Espagnol Marcos Alonso qui ont été proposés au club milanais. Si la somme peut paraître folle, les statistiques de Lukaku lors de l'exercice écoulé prouvent qu'il peut se placer parmi les meilleurs numéros 9 au monde. Cette saison,Romelu Lukaku, c'est 24 buts et 9 passes décisives en 36 matchs de Série A. Une saison couronnée du Scudetto ainsi que du trophée de meilleur joueur de Série A.

Antonio Conte a su tirer le meilleur du joueur de 28 ans et cela s'est aussi ressenti en équipe nationale ou Roberto Martinez a pu compter sur un grand Romelu Lukaku. Il marquera 4 buts et deviendra l'un des six joueurs à marquer 5 buts lors d'un Euro et d'une Coupe du monde. Sa puissance physique et son jeu dos au but ont fait trembler plus d'une équipe. Et c'est ce profil en particulier que recherche Chelsea qui était déjà tombé, en 2011, sous le charme d'un Anversois bien moins expérimenté.

Après avoir explosé à Anderlecht, Lukaku monte d'un échelon en signant à Chelsea en 2011. Mais il n'avait pas réussi à s'imposer du côté de Londres et notamment sous José Mourinho qui ne le plaçait que quatrième attaquant dans la hiérarchie derrière Fernando Torres ou encore un certain Samuel Eto'o. Il a donc multiplié de nombreux prêts à West Brom Albion en 2012, ainsi qu'à Everton à partir de 2013. Des expériences bien plus concluantes qui lui vaudront un transfert vers Manchester United en 2017 où il marquera 42 buts en 96 matchs. Riche de ses expériences, Romelu Lukaku a toujours été un diamant brut qui ne demandait qu'à être poli, ce que Chelsea n'était pas parvenu à faire il y a dix ans de cela.

Même si les premières offres ont été refusées, Chelsea compte bien revenir à la charge améliorant celles-ci. La volonté du joueur sera déterminante pour espérer revoir un jour notre diable rouge faire rêver les supporters londoniens.

