Le FC Bruges sera opposé à Manchester United en 16e de finale de l'Europa League, dont le tirage au sort s'est déroulé lundi à Nyon, en Suisse, au siège de l'UEFA. "Il est clair que nous ne sommes pas favoris", a réagi Philippe Clement, l'entraîneur brugeois, qui recevait dans le même temps à Molenbeek le Trophée Raymond Goethals décerné au meilleur entraîneur belge de l'année.

"Manchester United est un club qui a plus de moyens et d'excellents joueurs mais nous avons emmagasiné de l'expérience lors de notre campagne en Ligue des champions. Nous allons jouer notre jeu, comme nous l'avons fait contre le Real Madrid et le PSG. Les garçons ont pris de l'expérience en Ligue des champions. Ils vont adorer rencontrer un adversaire comme Manchester United mais il ne vont pas subitement perdre leurs qualités. Les supporters vont aussi être contents. Nous jouerons sans doute à guichets fermés à domicile. Il n'y a pas trop de pression. Manchester United sera favori. C'est un énorme challenge. Pouvoir les éliminer serait énorme".

