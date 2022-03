Selon le classement annuel de Deloitte, le club de Kevin De Bruyne devance le Real Madrid et le Bayern Munich.

Manchester City a délogé le FC Barcelone au classement des clubs les plus riches d'Europe, selon le classement annuel de la Football Money League publié par le bureau Deloitte.

Le club de Kevin De Bruyne a réalisé un chiffre d'affaires de 645 millions au cours de la saison 2020-2021. Il est suivi par le Real Madrid de Thibaut Courtois et Eden Hazard (641 millions) et le Bayern Munich (611 millions).

Le Barça a vu son chiffre d'affaires passer de 715 à 582 millions d'euros. Le club catalan est suivi par Manchester United (558 millions d'euros), le PSG (556 millions d'euros), Liverpool (550 millions d'euros), Chelsea (493 millions d'euros), la Juventus (433 millions d'euros) et Tottenham Hotspur (406 millions d'euros). Quatre clubs font leur entrée dans le top 20 des clubs les plus riches: Leicester City (15e), West Ham (16e), Wolverhampton (17e) et Aston Villa (20e). Plus de la moitié des clubs du top 20 (11) sont issus de la Premier League.

La saison dernière, les clubs du top 20 ont réalisé un chiffre d'affaires total de 8,2 milliards d'euros, ce qui signifie qu'ils sont presque revenus au niveau qu'ils avaient avant la crise corona. Lors de la saison 2018-2019, le record de 9,3 milliards d'euros a été établi. Les pertes les plus importantes ont été enregistrées dans les domaines de la billetterie et des recettes des matchs. En 2018-2019, les clubs ont encore obtenu 1,5 milliard d'euros de revenus dans ces deux domaines. La saison dernière, ce montant est tombé à 111 millions d'euros.

D'après Deloitte, les pertes dues au covid durant les deux dernières saisons sont de l'ordre de 2 milliards d'euros.

