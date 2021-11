Le Club de Bruges s'est incliné 4-1 face à Manchester City lors de la quatrième journée de la Ligue des champions après un match honorable.

Après avoir perdu 1-5 au match aller, les Brugeois étaient quasiment dans l'obligation de faire un bon résultat pour entretenir un (mince) espoir de qualification pour les huitièmes de finale. Le miracle n'a pas eu lieu. Sans trembler, Manchester City a fait un grand pas vers la qualification en 8e de la Ligue des champions, grâce à un succès net 4-1 contre le Club Bruges lors de la 4e journée de la phase de poules.

Comme en Belgique au match aller, où ils s'étaient imposés 5-1, les Citizens ont été les premiers à se mettre en action: après avoir trouvé le poteau d'une frappe enroulée, Cancelo a adressé un caviar à Phil Foden, qui n'avait plus qu'à pousser le ballon dans le but (15e). Trois minutes plus tard, sur un ballon repoussé par leur portier Ederson, les Skyblues ont joué de malchance lors d'une action confuse, qui a vu Bernardo Silva dévier le ballon sur la tête de son défenseur John Stones, impuissant et coupable d'un but contre-son-camp bien involontaire (1-1, 17e).

Trop dominateurs pour être inquiétés

Les hommes de Pep Guardiola, ont eu la maîtrise du ballon. Mais face à un bloc Brugeois bien regroupé sur les phases défensives et décomplexé à l'approche de la surface de réparation adverse, à l'image de cette frappe dangereuse de De Ketelaere (32e), ils ont peiné à trouver la faille.

Pour y parvenir, ils se sont appuyés sur Joao Cancelo, omniprésent tantôt à la frappe (49e), tantôt à la passe, délivrant un centre parfait pour Riyad Mahrez, pour qu'il donne l'avantage aux siens de la tête (54e).

Trop dominateurs pour être inquiétés, les Mancuniens ont insisté avec application, accentuant même leur avance par Sterling, au terme d'une action d'école (3-1, 72e), puis par Gabriel Jesus (90+2e).

Une manière pour eux d'effacer un double faux pas rare chez une machine aussi bien huilée: les Citizens restaient sur deux défaites consécutives en championnat et en Coupe, alors même qu'un derby à haute tension se prépare face au rival et voisin Manchester United (samedi à 13h30).

Le Club Bruges recevra Leipzig et tentera de conserver une troisième place qui les enverrait en 8e de finale de Ligue Europa.

Le PSG rejoint par Leipzig

Le Paris SG a été rejoint dans le temps additionnel à Leipzig (2-2) et a perdu la tête du groupe A, mercredi lors de la 4e journée de la Ligue des champions.

Les Parisiens ont marqué par leur Néerlandais Georginio Wijnaldum (21e, 39e), auteur d'un doublé. Les Allemands avaient ouvert le score par Christopher Nkunku (8e) puis ont égalisé en fin de match sur penalty par Dominik Szoboszlai (90+2) après avoir manqué un premier penalty tiré par André Silva et détourné par Gianluigi Donnarumma (12e).

Liverpool et l'Ajax qualifiés

Liverpool et l'Ajax Amsterdam sont les troisième et quatrième équipes à assurer leur qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, mercredi à l'issue de la 4e journée.

Les Reds de Liverpool, champions d'Europe en 2019, ont battu l'Atlético de Madrid 2 à 0 à Anfield, tandis que l'Ajax s'est imposée 3 à 1 sur la pelouse du Borussia Dortmund. Ces deux équipes rejoignent le Bayern Munich et la Juventus Turin, qui ont obtenu ce mardi leur billet pour la phase finale de la compétition.

