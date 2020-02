Selon le quotidien espagnol AS, deux solutions sont envisagées par le Real Madrid pour traiter la blessure d'Eden Hazard.

A peine revenu sur les terrains après une absence de quasi 3 mois, Eden Hazard s'est à nouveau blessé ce samedi, à Levante. Le Belge souffre d'une fissure au péroné, sur la même jambe (droite) que sa précédente blessure occasionnée à la cheville.

Selon AS, deux solutions se présentent au Real Madrid. Soit le Diable Rouge subira un traitement conservateur. Cette option induirait un forfait d'environ 2 mois et donc un retour vers fin avril, soit un mois avant la préparation pour l'Euro 2020.

La seconde option, beaucoup plus lourde de conséquences, serait l'opération et provoquerait automatiquement un forfait pour le reste de la saison, y compris pour l'Euro 2020.

Nul doute que le choix effetué par le staff médical du Real Madrid sera pris en grande concertation avec l'Union belge.

AS rappelle que ces deux blessures coup sur coup ne sont pas uniquement de la simple malchance. L'origine du problème remonte en juin 2017: Hazard s'est fracturé la cheville droite lors d'un entraînement avec les Diables et avait déjà dû subir une opération à l'époque. Une plaque de titane avait été placée le long de la partie inférieure du péroné, une pratique courante dans ces cas pour fixer et donner de la stabilité aux os et favoriser la guérison de la fracture. Cette zone est la cause de tous les problèmes du Diable, analyse AS.

AS fait également le bilan d'une saison presque blanche pour Hazard, qui n'a joué que 15 matchs sur 36; 1 124 minutes disputées sur 3 270 possibles jusqu'à présent, soit 34% du total. Eden a marqué un but, distribué deux passes décisives et provoqué trois penalties pour Madrid.

