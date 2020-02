Le capitaine des Diables Rouges et N.7 du Real Madrid va être indisponible jusqu'à nouvel ordre. Eden Hazard souffre d'une fêlure du péroné distal droit, a révélé le club espagnol dimanche sur son site.

Hazard a quitté la pelouse de Levante, samedi soir, après 67 minutes. Le Real s'y est incliné 1-0 et a perdu du coup la tête de la Liga. "Selon les examens effectués aujourd'hui sur notre joueur, Eden Hazard, par le service médical du Real Madrid, il a été diagnostiqué une fêlure du péroné distal droit", écrit le Real qui précise que la situation va continuer à être évaluée. Il s'agit de la 3e blessure sérieuse cette saison de la recrue du Real arrivé cet été de Chelsea.

Il a d'abord été absent quatre semaines en août et septembre en raison d'une blessure aux ischios. Puis a manqué plus de deux mois de début de décembre à début février à la suite d'une fêlure au pied. Il a ainsi manqué d'abord trois, puis seize rencontres. Hazard avait effectué sa rentrée le 16 février contre le Celta Vigo. Titulaire, il avait été remplacé à la 73e minute. Samedi, c'est après 67 minutes qu'il a dû renoncer.

Hazard a quitté la pelouse de Levante, samedi soir, après 67 minutes. Le Real s'y est incliné 1-0 et a perdu du coup la tête de la Liga. "Selon les examens effectués aujourd'hui sur notre joueur, Eden Hazard, par le service médical du Real Madrid, il a été diagnostiqué une fêlure du péroné distal droit", écrit le Real qui précise que la situation va continuer à être évaluée. Il s'agit de la 3e blessure sérieuse cette saison de la recrue du Real arrivé cet été de Chelsea. Il a d'abord été absent quatre semaines en août et septembre en raison d'une blessure aux ischios. Puis a manqué plus de deux mois de début de décembre à début février à la suite d'une fêlure au pied. Il a ainsi manqué d'abord trois, puis seize rencontres. Hazard avait effectué sa rentrée le 16 février contre le Celta Vigo. Titulaire, il avait été remplacé à la 73e minute. Samedi, c'est après 67 minutes qu'il a dû renoncer.