Après avoir consulté plusieurs spécialistes, le Real Madrid a convaincu Eden Hazard de ne pas se faire opérer de la cheville. Le quotidien espagnol Marca l'a écrit jeudi.

Le Real estime qu'une nouvelle opération ne résoudra pas les problèmes persistants de l'ancien joueur de Chelsea. Selon Marca, une période de repos complète, sans échéances, garantit le meilleur rétablissement. Ce laps de temps pourrait se terminer avant l'Euro 2020 et ainsi offrir la possibilité au capitaine des Diables Rouges d'y participer. Selon Het Laatste Nieuws, Hazard devrait effectuer sa revalidation chez Lieven Maesschalck, kiné des Diables.

La presse locale a d'abord présenté le passage par la case opération comme la meilleure solution en évoquant le retrait de la plaque placée en mars 2020 lorsque le Diable a été opéré à Dallas. Cette plaque pourrait d'ailleurs être la source de ses blessures depuis lors. Hazard aurait eu besoin de quelques semaines pour se remettre de l'opération si tout s'était bien déroulé. Mais après consultations de plusieurs spécialistes, il semble que le repos soit préconisé.

Alors qu'il venait d'effectuer sa rentrée, samedi dernier contre Elche, son premier match depuis fin janvier, le Brainois a vite retrouvé le chemin de l'infirmerie en raison d'une lésion musculaire au psoas droit. Il n'a joué que 14 matches (3 buts) cette saison avec les Merengues.

Eden Hazard ne sera donc pas de la partie avec l'équipe nationale fin mars pour le début des qualifications au Mondial 2022, contre le pays de Galles, la République tchèque et la Biélorussie. Le joueur, 30 ans, n'a plus joué avec les Diables depuis novembre 2019.

