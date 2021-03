Robert Martinez annoncera vendredi, sur le coup de 12h, sa première sélection de l'année.

Elle sera marquée, une nouvelle fois, par l'absence d'Eden Hazard. Le capitaine de l'équipe nationale, blessé, manquera donc le lancement de la campagne qualificative pour la Coupe du monde 2022. Les Diables Rouges défieront le Pays de Galles (24/3) et la Biélorussie (30/3) à Louvain. Entre ces deux duels, ils se rendront à Prague pour affronter la République tchèque (27/3).

Si la trêve internationale de mars précédant une grande compétition est généralement constituée de matches de préparation, il n'en sera rien en 2021. Avec le report d'un an de l'Euro, c'est en abordant sa route vers le Mondial qatari que la Belgique devra poser les bases de son tournoi continental.

C'est orpheline de trois de ses joueurs cadres que la phalange du Catalan devra négocier ce triptyque printanier, dernière fenêtre offrant à Martinez un temps de réflexion avant d'ériger sa liste de 23 joueurs pour l'Euro. Outre Eden Hazard, qui n'a plus porté la vareuse noire-jaune-rouge depuis le 19 novembre 2019 contre Chypre, Axel Witsel manquera lui aussi à l'appel. Le joueur du Borussia Dortmund, deuxième Diable le plus capé de l'histoire, est blessé au tendon d'Achille.

Jeudi, Romelu Lukaku s'est lui vu privé de rassemblement par l'Autorité de protection de la santé de Milan après deux nouveaux tests positifs au coronavirus au sein de son club de l'Inter, portant le total à quatre joueurs infectés. Les activités du cercle italien sont suspendues jusque lundi minimum, date à laquelle de nouveaux tests seront effectués. Une évolution n'est a priori pas attendue d'ici là.

Si Martinez a déjà dû composer avec l'absence de son capitaine et que son effectif dispose de plusieurs solutions pour remplacer le Brainois de 30 ans, la donne est quelque peu différente pour le rôle de milieu défensif, occupé avec brio et constance par Witsel depuis mars 2008. Le duo Youri Tielemans - Leander Dendoncker apparaît comme une solution naturelle pour accompagner Kevin De Bruyne dans l'axe du jeu. En forme ces dernières semaines avec Stuttgart, Orel Mangala ne devrait pas connaître sa première sélection avec les A car le médian de 23 ans est victime d'une blessure musculaire.

Outre Eden Hazard, Witsel et Romelu Lukaku, d'autres Diables sont sur la touche avec Dedryck Boyata, Hannes Delcroix, Joris Kayembe, Dennis Praet et Nacer Chadli. Martinez pourra toutefois compter sur les retours de Timothy Castagne, Leandro Trossard, Yannick Carrasco et Alexis Saelemaekers. Comme à son habitude, et surtout à trois mois de l'Euro, Roberto Martinez devrait convoquer un très large groupe histoire de passer l'ensemble de ses troupes en revue.

La présence de Thomas Vermaelen est toujours entourée d'un point d'interrogation. Le défenseur de Vissel Kobe, contraint par les restrictions de voyage du gouvernement japonais vers l'Europe en raison de la pandémie, avait déjà manqué le rassemblement en novembre. Toujours au rayon coronavirus, des craintes existent quant au déplacement à Prague car la Répubique tchèque est actuellement l'un des pays européens les plus touchés.

L'annonce de l'Espagnol sera d'ailleurs à suivre, pour la première fois, en direct vidéo sur la nouvelle application mobile de l'Union belge, sobrement appelée 'RBFA'.

La Belgique, qui disputera le Final Four de la Ligue des Nations en octobre prochain, a été versée dans une poule de cinq pays uniquement, avec le Pays de Galles, la République tchèque, la Biélorussie et l'Estonie.

Le premier de chacun des dix groupes des qualifications européennes sera assuré de disputer le Mondial 2022, prévu du 21 novembre au 18 décembre au Qatar. Les dix équipes classées à la deuxième place joueront les barrages, en compagnie de deux nations issues de la Ligue des Nations. Elles se disputeront, sous forme de trois sections avec des matches à élimination directe, les trois derniers strapontins pour la grand-messe du football.

