En proie à de très sérieux problèmes financiers, le club avait été rétrogradé de la série B en série D (quatrième division) il y a quelques semaines. En faillite, le club n'a pas réussi à trouver de nouveaux acquéreurs avant la date butoir.

Depuis ce samedi 21 août, le Chievo Vérone, pensionnaire de Serie A de 2008 à 2019 a officiellement disparu du monde footballistique italien. En proie à de très sérieux problèmes financiers, le club avait été rétrogradé de la série B en série D (quatrième division) il y a quelques semaines. En faillite, le club n'a pas réussi à trouver de nouveaux acquéreurs avant la date butoir.

Redescendu en deuxième division italienne à l'issue de la saison 2018-2019, le Chievo Vérone a connu d'autre déboires, financiers ceux-là.

Après deux saisons passées en série B, la Squadra della Diga espérait bien remonter la pente et retrouver l'élite 20 ans après. Cependant, suite à d'énormes problèmes financiers et un début de faillite, le club a été rétrogradé en série D il y a quelques semaines.

Obligé de trouver de nouveaux repreneurs, le club devait impérativement se redresser pour pouvoir s'inscrire en série D pour cette nouvelle saison. La fédération italienne de football (FIGC) leur avait laissé jusqu'au mardi 24 août pour se mettre en conformité. Malheureusement pour les supporters, la mauvaise nouvelle et tombée samedi via l'ancien capitaine du club, Sergio Pellissier, qui a tenté de sauver le club, mais en vain.

"Aujourd'hui, malheureusement, c'est la fin de l'histoire de cette entreprise qui m'a tant donné. Aujourd'hui, est l'un des jours les plus tristes de ma vie. J'ai tellement essayé et j'espérais vraiment pouvoir recommencer avec un autre club et continuer cette fantastique histoire, cela aurait été merveilleux. Mais malheureusement, je n'ai pas pu le faire." , a déclaré la légende du club.

Le Chievo Vérone avait été fondé en 1929 avant de disparaitre une première en 1936. Refondé en 1948, le club était professionnel depuis 1986 et a vu certains joueurs comme Oliver Bierhoff (2002-2003), Emmanuele Giaccherini (depuis 2018), Stefano Fiore (1996-1997), Nicola Legrottaglie (1998-2000, 2001-2003), Simone Perrotta (2001-2004) ou encore Mario Yepes (2008-2010) porter les couleurs jaunes et bleues.

Depuis ce samedi 21 août, le Chievo Vérone, pensionnaire de Serie A de 2008 à 2019 a officiellement disparu du monde footballistique italien. En proie à de très sérieux problèmes financiers, le club avait été rétrogradé de la série B en série D (quatrième division) il y a quelques semaines. En faillite, le club n'a pas réussi à trouver de nouveaux acquéreurs avant la date butoir. Redescendu en deuxième division italienne à l'issue de la saison 2018-2019, le Chievo Vérone a connu d'autre déboires, financiers ceux-là. Après deux saisons passées en série B, la Squadra della Diga espérait bien remonter la pente et retrouver l'élite 20 ans après. Cependant, suite à d'énormes problèmes financiers et un début de faillite, le club a été rétrogradé en série D il y a quelques semaines. Obligé de trouver de nouveaux repreneurs, le club devait impérativement se redresser pour pouvoir s'inscrire en série D pour cette nouvelle saison. La fédération italienne de football (FIGC) leur avait laissé jusqu'au mardi 24 août pour se mettre en conformité. Malheureusement pour les supporters, la mauvaise nouvelle et tombée samedi via l'ancien capitaine du club, Sergio Pellissier, qui a tenté de sauver le club, mais en vain."Aujourd'hui, malheureusement, c'est la fin de l'histoire de cette entreprise qui m'a tant donné. Aujourd'hui, est l'un des jours les plus tristes de ma vie. J'ai tellement essayé et j'espérais vraiment pouvoir recommencer avec un autre club et continuer cette fantastique histoire, cela aurait été merveilleux. Mais malheureusement, je n'ai pas pu le faire." , a déclaré la légende du club.Le Chievo Vérone avait été fondé en 1929 avant de disparaitre une première en 1936. Refondé en 1948, le club était professionnel depuis 1986 et a vu certains joueurs comme Oliver Bierhoff (2002-2003), Emmanuele Giaccherini (depuis 2018), Stefano Fiore (1996-1997), Nicola Legrottaglie (1998-2000, 2001-2003), Simone Perrotta (2001-2004) ou encore Mario Yepes (2008-2010) porter les couleurs jaunes et bleues.