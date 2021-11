Après avoir marqué le but de la victoire lors de l'Euro U21 cet été, l'ancien attaquant d'Anderlecht, désormais à Wolfsburg, poursuit sa progression en rejoignant l'équipe première d'Allemagne.

Lukas Nmecha, qui évoluait à Anderlecht la saison dernière, a été appelé pour la première fois en équipe nationale allemande. L'attaquant de Wolfsburg figure dans la liste dévoilée vendredi par le sélectionneur Hansi Flick.

Nmecha, 22 ans, était un cadre de l'équipe nationale espoirs qui a été championne d'Europe l'été dernier. La saison dernière, il avait été prêté au RSC Anderlecht par Manchester City. Il avait inscrit 21 buts en 41 matches pour les Bruxellois. L'Allemagne disputera ses deux derniers matches de qualification pour le Mondial 2022 contre le Liechtenstein le 11 novembre et en Arménie le 14 novembre.

La Mannschaft étant déjà qualifiée pour le Qatar, Flick a annoncé qu'il ferait tourner son effectif et Nmecha pourrait recevoir du temps de jeu. "C'est un attaquant technique, solide et agile. Il constitue une option intéressante car c'est un profil d'attaquant que nous avons déjà dans la sélection", a confié le sélectionneur Hansi Flick.

