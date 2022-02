West Ham a annoncé avoir infligé la plus lourde amende possible à son défenseur français après la publication d'une vidéo où on le voit frapper son chat. Le montant maximal qu'un club peut infliger à un joueur équivaut à deux semaines de salaire. Celui de Zouma est estimé à 150.000 euros hebdomadaires.

Le club anglais de West Ham a annoncé mercredi avoir infligé à son défenseur international français Kurt Zouma la "plus grosse amende possible", après la diffusion la veille d'une vidéo où le joueur maltraite son chat et qui a scandalisé l'Angleterre.

Le montant maximal d'une amende qu'un club peut infliger à son joueur est généralement de deux semaines de salaires, ce qui, dans le cas du Français, s'élèverait à près de 300.000 euros au total."Le joueur a immédiatement accepté l'amende et a demandé que le montant soit versé à une organisation de protection des droits des animaux", a précisé le club.

Dans les deux clips diffusés mardi sur Snapchat et que le tabloïd The Sun a relayés, on peut voir Zouma poursuivre son chat dans sa luxueuse maison, lui donner un coup de pied, avant de lui lancer une chaussure et finalement lui donner une gifle sur le museau alors que l'animal est dans les bras d'un enfant.

Adidas rompt son contrat avec Kurt Zouma L'équipementier sportif Adidas a annoncé mercredi qu'il avait rompu le contrat le liant au footballeur français Kurt Zouma, accusé de maltraitance sur son chat, après la diffusion d'une vidéo où il le frappe à plusieurs reprises. "Nous avons clos notre enquête et nous pouvons confirmer que Kurt Zouma n'est plus un athlète sous contrat avec Adidas", a indiqué dans un courriel à l'AFP l'entreprise basée en Allemagne. La marque aux trois bandes avait indiqué mardi qu'elle allait étudier les suites à donner à la diffusion d'une vidéo montrant le joueur s'en prendre à son chat, diffusée par le tabloïd The Sun, et qui a provoqué une vive indignation en Angleterre.

Toute la scène se déroule avec des rires en arrière-plan et des émojis rieurs incrustés sur les images. Selon le Sun, le défenseur de 27 ans aurait été furieux car son chat aurait accidentellement brisé un vase et arraché un luminaire.

Sera-ce la seule sanction pour le joueur français. Dans l'article ci-dessous, nous vous expliquons ce que risque Zouma sur le plan judiciaire, mais aussi sur le plan morale, lui qui est aussi un membre de l'équipe de France.

