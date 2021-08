L'Italien a remporté l'Euro et la Champions League. Il a donc été logiquement préféré à N'Golo Kanté et Kevin DE Bruyne. Chez les dames, Alexia Putellas a reçu le prix de la Joueuse de l'année. La milieu de terrain du FC Barcelone, lauréate de la C1 avec les Catalanes, avait aussi remporté le prix de la Milieu de l'année.

Vainqueur de l'Euro avec l'Italie et de la Ligue des Champions avec Chelsea, Jorginho a reçu le trophée du Joueur UEFA de l'année jeudi lors du tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des Champions à Istanbul. Kevin De Bruyne et N'Golo Kanté était les deux autres finalistes. Jorginho succède à Robert Lewandowski.

Kanté et Jorginho, partenaires à Chelsea, ont remporté ensemble la Ligue des champions, le Français étant même sacré homme du match de la finale après l'avoir été lors de la demi-finale aller et la demi-finale retour. Jorginho a parachevé sa saison de trophées avec un titre à l'Euro avec l'Italie, tandis que De Bruyne a réalisé une grande saison avec Manchester City, en étant sacré champion d'Angleterre, finaliste de la Ligue des Champions et élu joueur de l'année en Premier League.

Les trois joueurs étaient également en lice pour le prix du Milieu de l'année de la dernière saison de Ligue des Champions. Le prix est revenu à N'Golo Kanté.

Alexia Putellas récompensée chez les dames

Chez les dames, Alexia Putellas a reçu le prix de la Joueuse de l'année. La milieu de terrain du FC Barcelone, lauréate de la C1 avec les Catalanes, avait aussi remporté le prix de la Milieu de l'année.

