Vincent Kompany a fait l'actualité sur la planète football lundi matin après son annonce de ranger ses crampons de footballeur professionnel et de devenir, à 34 ans, l'entraîneur principal du RSC Anderlecht pour les quatre prochaines saisons.

Sur Twitter, ils ont été nombreux à faire leurs adieux au joueur Kompany et à lui rendre hommage. "Il n'y en aura plus des comme lui", a ainsi tweeté son ancien club Manchester City, où il a été sous contrat pendant onze saisons et a tout gagné sauf la Ligue des champions. "Bonne chance pour ta retraite comme footballeur."

"Iconique", a écrit la Premier League au côté d'une vidéo montrant comment Kompany a mis City sur la voie du titre l'année dernière avec un but mémorable contre Leicester. "Beaucoup de succès pour ta retraite."

"Merci pour tout, capitaine", a simplement partagé son ancien coéquipier à City Pablo Zabaleta.

Vincent Kompany a été Diable Rouge à 89 reprises, faisant partie de l'équipe nationale pendant plus de seize ans. "Pionnier. Merci pour tout, capitaine", réagissait-on lundi au sein de la Fédération belge de football. "Tu as montré la voie à beaucoup d'entre nous. Tu vas me manquer, mon frère. Bonne chance", ajoute son compatriote Romelu Lukaku, également produit d'Anderlecht.

Le néo-retraité a connu son plus grand succès il y a deux ans, avec une troisième place à la Coupe du monde en Russie. "Un des meilleurs footballeurs belges de tous les temps nous dit au revoir", écrit la Fédération mondiale de football FIFA. "Kompany a aidé la Belgique à atteindre cette troisième place en 2018, son meilleur résultat à ce jour. Félicitations pour cette brillante carrière et bonne chance pour l'avenir à Anderlecht."

