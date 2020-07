Pierre angulaire du jeu de Manchester City cette saison, Kevin De Bruyne réalise une saison aboutie avec déjà 19 assists et 11 buts au compteur en Premier League. Cela lui vaut les louanges de son entraîneur Pep Guardiola qui pourrait le nommer capitaine la saison prochaine. "Il n'est pas nécessaire de dire à quel point Kevin est fantastique."

Avant le dernier match de championnat face à Norwich dimanche, le Diable Rouge est toujours dans la course pour battre le record de Thierry Henry, qui avait distillé 20 assists lors de la saison 2002-2003.

"J'adorerais que Kevin marque un million de buts mais je pense qu'il préfère les assists", a ajouté Guardiola. "Même s'il prend plaisir à tirer les penalties et les coups francs. Son niveau est incroyable cette saison."

Avec le départ de David Silva, De Bruyne, 29 ans, pourrait passer un nouveau cap en devenant le nouveau capitaine de Manchester City. Un brassard que Silva portait après le départ de Vincent Kompany. "Nous verrons bien. Ça dépend de ce que les joueurs veulent et cela se fait naturellement."

L'entraîneur espagnol s'est également penché sur l'élection de Jordan Henderson (Liverpool) en tant que Joueur de l'année par les journalistes anglais devant 'KDB'. "Ce qu'il apporte à l'équipe parle pour lui. Il n'est plus nécessaire de dire à quel point il est fantastique. Mais je félicite Henderson."

