Le capitaine de Liverpol Jordan Henderson, qui a remporté le titre avec les Reds trente ans après leur dernier sacre, a été élu meilleur joueur de l'année du championnat d'Angleterre par l'association des journalistes sportifs anglais.

Le joueur de 30 ans devance le milieu belge de Manchester City Kevin De Bruyne, l'attaquant anglais de Manchester United Marcus Rashford et ses coéquipiers, le Néerlandais Virgil Van Dijk et le Sénégalais Sadio Mané.

"J'accepte ce trophée au nom de toute l'équipe, car sans eux je ne serais pas en position de recevoir cet honneur. Ces gars ont fait de moi un meilleur joueur, un meilleur +leader+ et une meilleure personne", a déclaré le milieu de terrain anglais.

En dehors de ses excellentes performances sur le rectangle vert, Henderson s'était également fait remarquer pour ses bonnes actions hors du terrain durant la période d'arrêt des compétitions de football en raison de la pandémie de coronavirus.

Il a mené l'initiative +PlayersTogether+ (les joueurs ensemble) durant le confinement, une collecte de fonds parmi les joueurs qui était ensuite reversée aux autorités sanitaires britanniques.

"J'espère que ceux qui ont voté pour moi l'ont en partie fait pour reconnaître la contribution de toute l'équipe", a-t-il ajouté.

Hormis le top 5, dix autres joueurs étaient nominés, parmi lesquels Trent Alexander-Arnold, Raheem Sterling, Aaron Wan-Bissaka, Sergio Aguero, ou encore Adama Traore.

