En Norvège, Vincent Janssen, le nouvel attaquant de l'Antwerp, s'était frotté à ce solide défenseur, toujours considéré comme un grand talent. Mais à 22 ans, il doit surtout s'affirmer afin que l'étiquette d'éternel espoir ne soit pas collée sur son dos.

"Ce sera un très grand joueur", titrait le journal norvégien Aftenposten lorsque Igoh Ogbu a rejoint le club de Rosenborg à seulement 17 ans. Cinq ans plus tard, le jeune Nigérian n'a pas encore justifié les grandes attentes placées sur ses robustes épaules. A 22 ans, il est certes toujours considéré comme un grand talent des championnats d'Europe du Nord, mais il doit commencer à tout doucement s'affirmer s'il ne veut pas être rangé dans la catégorie des éternels espoirs.

Adolescent, il a donc été recruté à Gombe United par Rosenborg, le club le plus titré de Norvège. La formation nigériane d'Ogbu ne jouait pas vraiment les premiers rôles puisqu'elle occupait une place en milieu de tableau. Ce sont donc les matches internationaux du jeune défenseur avec les U20 des Super Eagles qui ont conforté son statut de grand talent en devenir.

Le parcours vers le sommet est cependant parsemé de plus d'embûches que prévu. Au cours de ses premières saisons en tant que joueur professionnel, il est prêté à deux reprises à des formations de deuxième division norvégienne. Là, il reçoit du temps de jeu, mais cela n'a pas suffi à convaincre l'ambitieux Rosenborg de lui donner une chance dans son onze de base. En 2021, ce dernier vend le défenseur à Lillestrøm.

Ce sont les performances d'Igoh Ogbu avec les U20 du Nigéria qui ont tapé dans l'oeil des recruteurs de Rosenborg. © iStock

Dans la province de Viken, à 450 kilomètres au sud de Trondheim, le déclic se produit quasi immédiatement puisqu'Ogbu devient rapidement une valeur sûre. Cette saison, il a disputé pratiquement toutes les minutes possibles pour le compte de Lillestrøm . Il est à noter que le championnat norvégien commence au début du mois de février et compte déjà 17 journées de compétition en 2022. Avec son mètre 87 et son physique robuste, il doit répondre au défi athlétique proposés par des attaquants comme Michael Frey ou Vincent Janssen, même si les Anversois avaient trompé la vigilance de la défense norvégienne à trois reprises lors de la manche aller.

Igoh Ogbu est aussi capable de trouver régulièrement le chemin des filets, comme en attestent ses trois buts et ses deux passes décisives cette saison. Lors du tour précédent contre SJK Seinäjoki, il avait été à l'assist lors de la victoire 5-2 en Norvège.

Cette double confrontation contre le Great Old doit offrir au Nigérian la possibilité de retenter sa chance dans un cercle plus huppé et moins polaire. Selon les médias turcs, il pourrait peut-être rejoindre Trabzonspor, l'équipe qui est devenue championne à la surprise générale la saison dernière.

L'issue du duel entre les Turcs et le FC Copenhague, dans le cadre des barrages pour la prochaine Ligue des Champions, décidera sans doute de la réalisation de ce transfert.

Quoiqu'il arrive le prix d'Ogbu ne devrait pas être spécialement élevé. Selon Transfermarkt, il vaudrait un million d'euros, même si évidemment son club devrait en réclamer plus.

Ce jeudi, il essaiera de quitter (provisoirement) la scène continentale en laissant une bonne dernière impression contre un attaquant de renom, qu'il se nomme Janssen ou Frey.

